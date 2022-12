MACERATA - L'uomo, di Montecosaro, si è sentito male in via dei Velini intorno alle 18,30. Si trovava con due colleghi. Il 118 lo ha trasportato in pronto soccorso dove si è spento

Un malore in strada, appena sceso dall’auto, poi si accascia a terra e quando arriva in ospedale, trasportato dal 118, è ancora in arresto cardiaco: è morto così oggi pomeriggio un 46enne di Montecosaro. Il dramma si è consumato a Macerata, intorno alle 18,30.

L’uomo, un camionista, si trovava in via dei Velini insieme a due colleghi. Erano arrivati a bordo di un’auto aziendale ed erano scesi (uno di loro vive lì vicino). Appena scesi, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 46enne si è sentito male e si è accasciato. Immediata la richiesta di soccorso al 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con gli operatori dell’emergenza che hanno cercato di salvare la vita al 46enne che era in arresto cardiaco. Nel frattempo è arrivata sul posto anche una volante della polizia. L’uomo, nonostante i tentativi del 118 non si è ripreso ed è stato trasportato in pronto soccorso, a Macerata, dove è arrivato in arresto cardiaco. I medici hanno cercato di salvargli la vita ma nonostante i tentativi l’uomo non si è ripreso.

(Ultimo aggiornamento alle 20,40)