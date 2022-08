Uccisa a martellate sotto casa:

arrestato marchigiano di 26 anni

OMICIDIO A BOLOGNA - In manette Giovanni Padovani, calciatore e modello di Senigallia, era stato già denunciato a fine luglio per stalking dalla propria vittima, Alessandra Matteuzzi di 56 anni. L'uomo l'ha aspettata sotto casa

Omicidio a Bologna, arrestato un marchigiano di 26 anni. In manette è finito Giovanni Padovani, 26enne calciatore e modello di Senigallia. E’ accusato di aver ucciso la sua ex Alessandra Matteuzzi, 56 anni, che l’aveva già denunciato a fine luglio per stalking. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 21.30 in via dell’Arcoveggio, in strada, sotto l’abitazione della vittima.

Il 26enne l’ha presa a martellate sul corpo e alla testa. Arrivata l’ambulanza del 118, la donna era ancora viva ma è morta durante il trasporto all’ospedale bolognese. Padovani era ancora sul luogo della violenza ed è stato subito fermato dalla polizia.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo la attendeva sotto casa già intorno alle 19. Alla vista del giovane, la donna gli ha detto di allontanarsi ma lui con una violenza inaudita l’ha raggiunta e uccisa. A dare l’allarme sono stati i residenti nel sentire le urla.

