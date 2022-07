Violenta aggressione sul corso,

preso a bastonate e ucciso

CIVITANOVA - L'episodio avvenuto nel primo pomeriggio. C'è stata una lite tra due persone che è degenerata. Vittima un nigeriano di 39 anni. Fermato l'aggressore, un italiano. In corso le indagini della Squadra mobile. FOTO-VIDEO

29 Luglio 2022

Choc in corso Umberto I, a Civitanova, lite finisce con un morto. La vittima è un nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu (leggi l’articolo), ed è stato aggredito da un uomo di origine campane, anche a bastonate.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14 di fronte a diverse persone che si trovavano sul corso oggi pomeriggio. Per i soccorsi è intervenuta la Croce gialla di Recanati. Gli operatori dell’emergenza, nonostante i tentativi, non hanno potuto salvare la vita alla persona ferita, che non si è ripresa.

La brutale aggressione è avvenuta di fronte al negozio di intimo Duin, su corso Umberto I. Sul posto è intervenuta la polizia (con la Squadra mobile), poco dopo è arrivato anche il magistrato di turno, il procuratore facente funzioni Claudio Rastrelli. Sono in corso i rilievi della Scientifica.

In questi minuti le persone che hanno assistito all’aggressione starebbero venendo sentite per ricostruire quello che è successo, alcuni testimoni sono stati portati in commissariato. Secondo i testimoni un uomo, italiano, avrebbe aggredito il 39enne, dopo una lite, colpendolo con delle bastonate. Una lite che secondo i primi testimoni sarebbe legata a futili motivi: l’uomo ucciso avrebbe fatto apprezzamenti sulla donna che si trovava insieme all’aggressore; quest’ultimo è in stato di fermo.

