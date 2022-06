Cadavere al Sasso d’Italia:

è un 54enne, morto da diverse ore

MACERATA - Il corpo dell'uomo scoperto da una animatrice di un centro estivo. Era sotto ad una pianta, sdraiato sopra ad un telo. La prima ipotesi è quella di un malore, avvenuta probabilmente nella serata di ieri

27 Giugno 2022 - Ore 14:19 - caricamento letture

Cadavere di un uomo di 54 anni trovato al Sasso d’Italia, a Macerata. E’ stato trovato intorno alle 12 di questa mattina, sdraiato all’ombra di un alberello sopra ad un telo. Le prime ipotesi è che sia morto da almeno 15 ore e che possa essersi trattato di un malore. Gli accertamenti sono in corso da parte della polizia.

Sul posto è intervenuta la Scientifica e si è in attesa dell’arrivo del medico legale per una ispezione del corpo. Segni di violenza al momento non sarebbero stati trovati. Un particolare drammatico è che qualcuno sta telefonando all’uomo sul cellulare. La polizia sta cercando di avvisare i familiari dell’uomo, un maceratese.

Il corpo è stato notato da una ragazza che fa l’animatrice in un centro estivo nella zona che ha notato una persona distesa mentre accompagnava i bambini. Visto il corpo la ragazza è andata dai titolari del bar del Sasso d’Italia e insieme sono andati a vedere. Poi hanno chiamato la polizia e il 118.

Gli operatori dell’emergenza sono arrivati con ambulanza e automedica ma non hanno potuto fare niente per salvargli la vita.

(Servizio in aggiornamento)

(Gian. Gin.)

(Foto di Fabio Falcioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA