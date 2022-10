Schiacciato da un trattore,

27enne muore mentre lavora in un campo

MONTE SAN GIUSTO - Francesco Del Bianco, imprenditore agricolo di Corridonia, questo pomeriggio ha perso la vita in un incidente in via Madonna Concezione: è stato travolto da un mezzo che trasportava sul cassone

di Gianluca Ginella (Foto di Federico De Marco)

Tragedia a Monte San Giusto, morto un 27enne di Corridonia, Francesco Del Bianco, imprenditore agricolo. Il giovane è rimasto schiacciato da un trattore che aveva caricato su di un carrello e che stava scaricando.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio e a scoprire quello che era accaduto è stata la madre del giovane che dopo averlo cercato più volte al cellulare, senza ottenere risposta, è andata a cercarlo.

Intorno alle 18 è arrivata a Monte San Giusto, in via Madonna Concezione e ha trovato il figlio che era rimasto schiacciato dal mezzo agricolo. Ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco, carabinieri e Spsal dell’Asur.

Per Francesco però non c’era ormai più nulla da fare. È toccato poi a carabinieri e Spsal (sul posto è intervenuta la dirigente, Lucia Isolani) chiarire quello che è accaduto questo pomeriggio. Il giovane agricoltore si trovava su di un campo che doveva essere lavorato. Era arrivato alla guida di un trattore gommato che trainava un cassone su cui si trovava un secondo trattore, questo cingolato. Il 27enne ha parcheggiato il trattore, poi è salito sul cassone e sul trattore cingolato per scaricarlo. Sarebbe stato in questo momento che è avvenuto l’incidente. Il trattore cingolato si è ribaltato di lato cadendo al suolo e schiacciando il giovane.

