MORROVALLE - Un giallo che si è risolto in pochi minuti, si è trattato del gesto volontario di una donna. La vittima ha lasciato una lettera di scuse. A scoprire l'accaduto i familiari che erano andati a cercarla

di Gianluca Ginella

L’hanno trovata morta dentro un grande congelatore che aveva in casa, in una stanza usata come dispensa: un giallo che si è risolto in poco tempo dopo il sopralluogo svolto dai carabinieri nell’abitazione. Si è trattato del gesto volontario di una donna di 77 anni che ha deciso ieri di togliersi la vita in quel modo.

Il dramma si è consumato a Trodica di Morrovalle. A scoprire quello che era successo sono stati i famigliari della donna che sono andati a cercarla dopo che i tentativi di chiamarla nel corso della giornata sono andati sempre a vuoto. Nell’abitazione, in cui la donna viveva da sola da quando è scomparso il marito, quando sono entrati non c’era nulla di particolare. Ma della 77enne nessuna traccia. L’hanno cercata ovunque, senza riuscire a trovarla. Poi la drammatica scoperta quando hanno aperto un congelatore. Il corpo della 77enne, ormai morta, era chiuso all’interno. Immediatamente hanno dato l’allarme. Sul posto, intorno alle 20 di ieri, sono intervenuti i carabinieri per svolgere gli accertamenti del caso.

Quello che era avvenuto nell’abitazione della 77enne in un primo momento sembrava un giallo, ma le cose si sono chiarite in breve. È bastato un sopralluogo per accertare che non ci fossero dubbi che la morte fosse legata ad un gesto volontario della donna. Nella casa è stato trovato anche un biglietto lasciato dalla 77enne in cui si scusava con i famigliari, spiegava quel drammatico gesto e lasciava alcune indicazioni per il funerale.