Paura nelle Marche per una serie di scosse di terremoto, con epicentro localizzato a largo della costa marchigiana pesarese. La prima, avvertita distintamente nel Maceratese, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stata registrata alle 7,07 ed è stata pari a 5.7 di magnitudo, ad un profondità di 8 chilometri. La scossa ha svegliato moltissime persone, dall’entroterra alla costa, dove ovviamente è stata sentita più forte.

Cinque minuti dopo la seconda pari a 4 e stesso epicentro, ad una profondità di 2 chilometri. La terra ha continuato a tremare nello stesso epicentro altri tre minuti dopo (3.1, ad una profondità di 5 chilometri), alle 7,16 un’altra scossa magnitudo 3.4 ad una profondità di 7 chilometri, seguita da una di magnitudo 3.6 ad una profondità di cinque chilometri alle 7,19 e da un’altra quattro minuti più tardi, magnitudo 2,5 ad una profondità di quattro chilometri. Sempre stesso epicentro, al largo della costa marchigiana pesarese. Il terremoto si è sentito anche in Lazio e Toscana.

A Macerata scuole chiuse. Poco fa la comunicazione del sindaco Sandro Parcaroli: “In via precauzionale, a seguito della scossa di terremoto di poco fa, saranno sospese le lezioni di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, dai nidi d’infanzia agli istituti superiori”.

La stessa comunicazione arriva dal sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica: “Data la scossa di terremoto avvertita poco fa comunico di aver deciso la chiusura, per la giornata di oggi, delle scuole ogni ordine e grado, in via precauzionale. È già iniziata da parte dei tecnici comunali la verifica di tutti gli edifici scolastici. La Protezione civile è già all’opera per verificare eventuali danni agli edifici in città. Seguiranno aggiornamenti”.

Scuole chiuse anche nei Comuni di Recanati, Porto Recanati, Montecassiano, Morrovalle, Monte San Giusto, Appignano, Matelica.

