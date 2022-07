Con l’auto nella scarpata,

muore mamma di due bambini

TOLENTINO - La vittima è Valentina Pasqualini, 44 anni da compiere a fine mese. E' rimasta sotto alla sua stessa vettura. Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia la sorella più piccola. La procura ha disposto ulteriori accertamenti

4 Luglio 2022 - Ore 20:31 - caricamento letture

di Francesca Marsili

L’auto finisce nel fossato, il corpo esce dal finestrino e resta schiacciato dalla vettura stessa. Le urla strazianti della sorella. E’ il tragico incidente che si è consumato a Tolentino, in contrada San Martino. La vittima è Valentina Pasqualini, 44 anni da compiere il prossimo 31 luglio, mamma di due figli.

La donna era alla guida di una Dacia Sandero sulla strada che va verso Belforte. Erano passate da poco le 20 e si trovava esattamente in via Madre Teresa di Calcutta. All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto poco prima di iniziare una semi curva, ha attraversato tutta la carreggiata ed è precipitata nella scarpata opposta al senso di marcia. Un volo di paio di metri al massimo. La Dacia è finita su un fianco, lei è rimasta per metà fuori dal finestrino del lato passeggero, sotto la sua stessa auto. Un impatto tremendo che non le ha lasciato praticamente scampo.

Tra i primi ad arrivare sul posto la sorella Guendalina, di pochi anni più piccola. Ha visto il trambusto, ha sentito le sirene e si è insospettita. Così è arrivata a piedi di corsa, molto probabilmente dalla casa della madre che vive a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. Dopo aver riconosciuto la vettura è corsa giù nella scarpata, poi ha visto il corpo, grida di dolore. Si è sentita male, si è accasciata sul campo vicino all’auto. Soccorsa, è stata allontanata. Non prima di essersi sincerata che nell’auto non ci fossero anche i suoi nipotini.

Tra i primi a prestate soccorsi un autista del 118 che si trovava a passare da quelle parti. Quando sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri per la 44enne non c’era già più niente da fare. Oltre ai due figli, alla sorella e alla mamma, Pasqualini lascia anche il compagno e il fratello maggiore, Celso. La procura ha disposto ulteriori accertamenti sul corpo. La data del funerale quindi non è stata ancora fissata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA