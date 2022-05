Sterza per evitare un istrice,

si schianta contro un albero:

morto un 42enne

RIPE SAN GINESIO - Il dramma in contrada Castelrotto. La vittima è un uomo di Loro Piceno

29 Maggio 2022 - Ore 09:22 - caricamento letture

Cerca di evitare un istrice e si schianta con l’auto contro una pianta: morto un 42enne di Loro Piceno. La tragedia si è consumata a Ripe San Ginesio intorno alle 3 di questa notte. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato l’auto ribaltata su di un fianco. Dentro c’era il conducente, ormai senza vita. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere. Sul posto il 118 ma per gli operatori dell’emergenza non è stato possibile fare niente per salvare la vita all’uomo. L’incidente è avvenuto in contrada Castelrotto su di una strada comunale parallela alla 78. Il 42enne, secondo la ricostruzione di quanto accaduto, aveva cercato di evitare un istrice (l’animale è stato trovato sotto la vettura) e nel fare questo è uscito di strada ed è finito contro una pianta, poi l’auto si è rovesciata su di un fianco.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA