Tragico schianto a Civitanova,

morto giovane di 25 anni

DRAMMA - L'incidente è avvenuto alle 20,45 lungo la provinciale 485. Una vettura, dopo l'impatto, si è ribaltata su di una fiancata. La vittima è Alessandro Vico. Altre due persone sono rimaste ferite, una è stata trasportata a Torrette

4 Giugno 2022 - Ore 21:45 - caricamento letture

di Gianluca Ginella

Un morto e due feriti, tra cui uno grave, in un incidente stradale avvenuto a Civitanova intorno alle 20,45 di questa sera. La vittima è un ragazzo di 25 anni, Alessandro Vico, di Civitanova. Un altro giovane, che si trovava in auto con lui, come passeggero, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a Civitanova. Grave una terza persona che era su di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente e che è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

Incubo lungo la strada provinciale 485, a Santa Maria Apparente, dove questa sera c’è stato un gravissimo incidente all’incrocio con contrada Piane Chienti, con due feriti e un giovane morto.

Le cause dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. I due giovani si trovavano a bordo di una Fiat 500 rossa che stava percorrendo la provinciale. Al volante c’era il 25enne che ha perso la vita. La sua auto ha impattato contro un’altra vettura e frontalmente con un furgoncino e si è ribaltata nel mezzo della strada, su di una fiancata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza mentre lungo la strada era il caos con il traffico bloccato e lunghe code. I vigili del fuoco, sul posto squadre di Civitanova e Macerata, hanno operato per circa un’ora per estrarre il 25enne, a cui però non è stato possibile salvare la vita. Il ragazzo che si trovava in auto con lui gli è stato soccorso e portato a Civitanova mentre il conducente del furgoncino è stato portato a Torrette. I carabinieri della Compagnia di Civitanova a tarda notte erano al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(Ultimo aggiornamento alle 24,30)

© RIPRODUZIONE RISERVATA