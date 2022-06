E’ stato identificato l’uomo

trovato morto in un campo

MONTEGRANARO - La vittima è Marco Belmonte, 48 anni: era scomparso da settimane. La sorella aveva presentato denuncia nel Maceratese. Secondo i primi accertamenti la morte è da ricondurre a cause naturali

di Giorgio Fedeli (foto Simone Corazza)

E’ del 48enne Marco Belmonte, di Montegranaro, il corpo ritrovato ieri pomeriggio in un campo sulla Lungochienti, sotto la collina di Montegranaro. E questa mattina, a seguito dell’ispezione cadaverica, si è stabilito che il suo decesso è da attribuire a cause naturali.

Ieri pomeriggio alcuni pastori hanno, infatti, hanno notato la sagoma di un corpo disteso in un campo. Da lì l’allarme ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dell’uomo e per appurarne le cause del decesso. A seguito dei primi accertamenti, il medico legale ha constatato che sul corpo di Belmonte non vi erano ferite o segni che potessero far pensare a una morte violenta. Inizialmente non è stato facile identificare il corpo, ma nel corso della nottata i carabinieri hanno trovato prima i capi d’abbigliamento dell’uomo, a poca distanza da dove è stato ritrovato, e poi anche la sua auto, una Smart, con all’interno un telefono cellulare.

A quel punto non è stato difficile risalire alla sua identità: si tratta, appunto, del 48enne Marco Belmonte, nato a Roma ma residente a Montegranaro da dove, però, non lo vedevano da diversi giorni. E infatti la scomparsa dell’uomo era stata denunciata il 30 maggio scorso dalla sorella alla Questura di Macerata (lei vive nel Maceratese). A quel punto sono scattate le ricerche dell’uomo, anche nel Fermano ovviamente, che però ieri si sono concluse nel peggiore dei modi, con il tragico epilogo.

Il corpo è comunque ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

