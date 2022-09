Moto contro autocarro,

45enne grave a Torrette

TOLENTINO - Incidente in viale Bruno Buozzi intorno alle 15,30. Il ferito è stato soccorso con l'eliambulanza

Scontro tra moto e furgone, 45enne portato a Torrette in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto alle 15,30 circa in viale Bruno Buozzi. Il motociclista, P. S., alla guida di una moto Suzuki, si è scontrato, all’altezza del distributore di benzina, con un autocarro Nissan (al volante un 43enne di Tolentino) che andava nella stessa direzione di marcia. Il motociclista dopo l’impatto è finito a terra ed è stato soccorso dal 118. Viste le condizioni del 45enne, gli operatori dell’emergenza hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Torrette in condizioni gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

