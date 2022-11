Scossa di 3.4 a Mogliano

SISMA - E' stata registrata alle 19,45 e sentita distintamente in provincia

Scossa di terremoto da 3.4 con epicentro a due chilometri da Mogliano, ed è stata sentita distintamente in provincia (da Macerata alle aree interne). La profondità è 21 chilometri, secondo quanto riporta l’Ingv. Scossa che avviene sulla terra dopo quelle che si stanno verificando davanti alle coste del Pesarese e dell’Anconetano a partire da quella di ieri mattina alle 7,07 quando c’era stato un terremoto di 5.5 in mare. Oggi alle 19,45 si è registrata una nuova scossa che è arrivata dopo che alle 18,54 c’era stata, sempre in mare, una scossa da 4.1 (tra Fano e Mondolfo, all’incirca). Il nuovo movimento tellurico di Mogliano è stato sentito distintamente in diversi comuni della provincia con le case che per circa cinque secondi sono tornate a tremare.