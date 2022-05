Precipita dalla finestra, muore 38enne

MORROVALLE - E' successo questa mattina in zona stazione, in via Raffaello Sanzio

12 Maggio 2022 - Ore 10:32 - caricamento letture

Precipita nel vuoto dalla finestra da un’altezza di circa dieci metri, muore una 38enne. E’ successo questa mattina intorno alle 7,30 alla stazione di Morrovalle, in via Raffaello Sanzio. La donna era nella sua abitazione, con ogni probabilità si tratta di un gesto volontario. Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Civitanova e della stazione di Morrovalle, che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza, la Croce Verde di Morrovalle e l’automedica da Civitanova, ma per la donna non c’è stato niente da fare.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA