«Il concerto di Mahmood?

Un flop…da brividi»

SAN SEVERINO - L'affondo del gruppo di opposizione capitanato da Tarcisio Antognozzi sull'evento del 15 luglio: «Nonostante la fama del cantautore e la qualità "Ghettolimpo Summer Tour" l'amministrazione non è riuscita ad organizzare un evento partecipato: se ne starà chiedendo il perché?»

24 Luglio 2022

«Le immagini del concerto di Mahmood in piazza del Popolo sono impietose, in particolar modo quella con la veduta aerea addirittura desolante: quello che è stato considerato dall’Amministrazione, in fase di presentazione della stagione estiva, come evento centrale e qualificante, si è rilevato un vero e proprio flop».

Il gruppo di opposizione Insieme per San Severino composto da Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini e Alberto Pilato punta il dito contro l’amministrazione per il concerto del 15 luglio scorso e diffonde una foto in cui si vede una piazza mezza vuota. «Affermare che la “piazza era piena con oltre 1.000 persone” – dicono i consiglieri di minoranza – è stata davvero un insulto all’intelligenza dei cittadini settempedani. Nell’agosto 2019 il concerto di Irama aveva visto la partecipazione di 3.000 fan del giovane artista (anche se in quell’occasione l’efficace macchina propagandistica di “oltre settemila presenze e una piazza in festa per il concerto”) e la piazza presentava larghi spazi vuoti. Nonostante la fama del cantautore, recente vincitore del Festival di Sanremo e nonostante la qualità “Ghettolimpo Summer Tour” l’amministrazione non è riuscita ad organizzare un evento partecipato: se ne starà chiedendo il perché? Prezzi troppo alti? Pubblicità scarsa o poco mirata? Data non adatta? Incapacità organizzativa? Quanto sarà costato alla comunità questo evento, che non ha avuto nessuna ricaduta sull’economia della città? Ancora non è dato sapere. Ci auguriamo – concludono – che non siano state spese cifre folli, perché sarebbe davvero imperdonabile. Nei mesi scorsi avevamo denunciato l’assoluta inconsistenza del Documento unico di programmazione 2022-2024, segnalando con preoccupazione che il concerto di Mahmood sembrava l’unica risposta che la giunta comunale volesse dare ai problemi della città: se la risposta è questa è probabile che i cittadini inizino a porsi qualche domanda».

