OTTOBRE 2020 - Il presidente della Repubblica inaugura il 730° anno accademico. Primi treni alla nuova stazione "Macerata-Università". Anche Renato Zero e Marco Masini al taglio del nastro dell'Accademia della Musica. Acquaroli e Parcaroli presentano le Giunte: la sanità regionale affidata all'ex sindaco di Cingoli Filippo Saltamartini. Omicidio di Pamela: confermato l'ergastolo a Oseghale. Aumentano esponenzialmente i contagi

I fatti salienti del 2020 raccontati mese per mese. L’anno che sarà ricordato come quello legato al Coronavirus, con i periodi di lockdown, le morti, i contagi, è stato caratterizzato anche da tanti altri fatti. E’ iniziato con una tragedia avvenuta il 9 gennaio con la morte del 16enne Mattia Perini, l’anno bisestile si è concluso con un omicidio avvenuto la vigilia di Natale a Montecassiano. Da Wuhan al vaccino, dalla cronaca alle notizie curiose, il 2020 è stato anche l’anno delle elezioni regionali e comunali a Macerata che hanno visto un cambio degli schieramenti al governo, passati dal centrosinistra al centrodestra. Questi giorni pubblicheremo 12 articoli, uno per ogni mese, per andare a ritroso e ripercorrere l’anno attraverso i link allegati.

Marche travolte dalla seconda ondata di Covid. Prevista ma tutt’altro che scontata e niente affatto semplice da affrontare. Partiti quasi in sordina nella prima metà del mese, via via i contagi sono aumentati vorticosamente con focolai in ospedali e case di riposo, decine di classi in quarantena nelle scuole e aumento di ricoveri sia nei reparti che nelle Terapie intensive. Una escalation che ha portato alla riapertura del discusso Covid Center di Civitanova, progettato da Guido Bertolaso durante la prima ondata e utilizzato, prima dell’estate, solo per 10 giorni.

La riapertura arriva subito dopo la nomina di Daniela Corsi a capo dell’emergenza. Con l’aumentare dei casi inizia inesorabile il “ballo” di Dpcm Conte e ordinanze della Regione per arginare il contagio. Scatta prima l’obbligo di mascherina anche all’aperto, poi arrivano le chiusure anticipate dei locali, la stretta alla movida e il consiglio di limitare le presenze in casa. Poi la “doccia gelata”: chiusi cinema, teatri e palestre e limitazioni per i ristoranti.

Si scatena la protesta che vede Civitanova come location privilegiata: dagli artisti, ai gestori di palestre e anche gli esercenti che prima annunciano di voler tenere aperto, nonostante i divieti ma poi fanno dietrofront e si rimettono alle regole. Tra i positivi, il sindaco di Treia Franco Capponi, l’assessore di Macerata Silvano Iommi e la presidente della Fondazione Carima Rosaria Del Balzo.

Il 16 ottobre viene confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale: anche per i giudici della Corte d’assise d’appello di Ancona è lui ad aver ucciso Pamela Mastropietro.

Sul fronte politico, mentre il Pd analizza una sconfitta senza precedenti con un intenso scambio di accuse e pochi mea culpa, Sandro Parcaroli il 7 ottobre presenta la sua nuova Giunta e si mette al lavoro. Sul tavolo le richieste dei commercianti, sempre più in difficoltà, la programmazione per le festività natalizie e il progetto Macerata Accoglie, il primo “vanto” dell’amministrazione Carancini ad essere sonoramente cassato. Come un fulmine a ciel sereno arrivano gli arresti domiciliari per il noto imprenditore maceratese Maurizio Mosca, nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti per la fornitura di apparati medicali all’ospedale di Chieti. Mosca tornerà libero venti giorni dopo.

Il 15 ottobre Francesco Acquaroli, che nel frattempo aveva già scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere un sostegno nella ricostruzione, nomina i componenti del suo esecutivo ed è subito polemica per la presenza di una sola donna. La sanità regionale viene affidata a Filippo Saltamartini, ex sindaco di Cingoli. Al suo posto in Consilio entra la maceratese Anna Menghi.

E’ il mese di Unimc che, dopo aver ripreso le lezioni in presenza, con una organizzazione degna di una macchina da guerra, ospiterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione del 730° anno accademico. A fare gli onori di casa il rettore Francesco Adornato che, solo qualche giorno prima, aveva salutato con entusiasmo l’inaugurazione di “Macerata Università”, nuova fermata per i treni proprio a ridosso del polo “Bertelli” a Vallebona.

Nei primi giorni del mese a Camerino è stata inaugurata l’Accademia della Musica, un altro dono della Fondazione Andrea Bocelli. Il celebre tenore, come sempre, non ha voluto mancare all’inaugurazione e ha portato con sé moltissimi ospiti tra cui Renato Zero e Marco Masini. Sono riusciti a scampare alle restrizioni e si sono svolti in presenza diversi eventi tra i quali Overtime, il festival dello sport e dell’etica, il Grappolo d’Oro in edizione ridotta a Potenza Picena e le Mille Miglia che ha fatto sfilare le sue auto d’epoca in provincia.

Commuove i lettori di Cronache Maceratesi la storia di Betty Tantucci che durante il primo lockdown ha raccontato nel libro “So che ci sei” la sua esperienza extracorporea vissuta durante un ricovero di tre mesi in Rianimazione. Ottobre era iniziato con la tragica scomparsa di Najat Karim, la bellissima modella civitanovese che aveva partecipato anche a Miss mondo è morta a soli 35 anni dopo aver lottato contro una terribile malattia.

(a. p.)