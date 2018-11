SISMA - Una delegazione di deputati visiterà Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo giovedì e venerdì

Due giorni per constatare dal vivo la situazione nelle quattro regioni colpite dal sisma. Giovedì e venerdì una delegazione della commissione Ambiente alla Camera sarà in visita nelle Marche, in Umbria, Lazio e Abruzzo per constatare problemi e disagi delle persone e la situazione su macerie e viabilità. Nella delegazione saranno presenti anche Mario Morgoni (Pd), Tullio Patassini (Lega), e Patrizia Terzoni (M5s). Tra le tappe previste anche Camerino, Muccia, Castelsantangelo e Castelluccio (in Umbria). Non si tratterà di una visita ufficiale ma di un sopralluogo per toccare con mano i problemi del territorio colpito dal sisma e dove, dopo due anni, la ricostruzione stenta a ripartire e molti problemi restano irrisolti.