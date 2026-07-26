Pioggia e grandine a Civitanova,
fuggi fuggi di automobilisti.
Piccoli allagamenti in strada a Macerata

MALTEMPO - Nella città costiera corsa a mettere la vettura al riparo, i chicchi sono caduti per pochi minuti, poi acquazzone. Pioggia anche nel capoluogo. A causa del vento sono caduti rami e alberi, una decina gli interventi dei vigili del fuoco

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Auto “in fuga”

AGGIORNAMENTO DELLE 14 – Sono una decina gli interventi dei vigili del fuoco per far fronte al maltempo. In particolare i danni sono legati al vento che ha colpito soprattutto i comuni della fascia costiera. I vigili del fuoco hanno fatto fronte a rami e alberi caduti sulle strade. Non sono stati registrati danni.

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Quasi notte di mattina: dense nuvole nere si sono addensate sopra la provincia e nel giro di pochi minuti è cominciata la pioggia e a Civitanova anche la grandine. Strade ricoperte d’acqua nella città costiera e a Macerata, pozzanghere e piccoli allagamenti.

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Allagamenti a Macerata

Al momento non sono stati segnalati interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco per il ritorno del maltempo che era stato preannunciato dall’allerta meteo della Protezione civile. Per tutta la giornata è allerta gialla con il maltempo che in serata dovrebbe passare.

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Nuvole nere sopra Civitanova (Foto Panichelli)

A Civitanova con l’arrivo dei chicchi è stato un fuggi fuggi di automobilisti che si sono diretti, per salvare la carrozzeria della propria vettura, al parcheggio coperto del centro commerciale Cuore Adriatico. La grandine è durata un paio di minuti, poi è seguito l’acquazzone. A Macerata una forte pioggia ha causato piccoli allagamenti sulle strade. Anche qui al momento non sono state segnalate richieste di soccorso. Il tutto è durato alcuni minuti.

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Maltempo a Civitanova (Foto De Marco)

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Maltempo a Civitanova (Foto De Marco)

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Maltempo a Civitanova (Foto De Marco)

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Nuvole nere sopra Civitanova (Foto Panichelli)

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