di Laura Boccanera

Tettoie rovesciate a terra, pali della luce danneggiati, semafori rotti, alberi sradicati e finiti sopra le auto, in spiaggia lettini e ombrelloni ribaltati con la mareggiata che ha mangiato le prime file. Tutto in dieci minuti. Lo scroscio d’acqua e vento forte a 20 nodi si è abbattuto su Civitanova attorno alle 15,30 provocando parecchi danni. Una ventina le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per problemi di allagamenti, alberi e piante caduti, pali divelti e semafori.

Il problema maggiore in via Marco Polo, a Fontespina sulla statale 16 dove una tettoia di un edificio si è scoperchiata ed è finita in strada danneggiando il semaforo di via Colombo e ingombrando la sede stradale. Traffico rallentato nella zona, polizia sul posto.

Ma i vigili del fuoco sono intervenuti invece anche in via delle fosse, sempre a Fontespina per alberi e rami caduti sopra a delle vetture in sosta. A lavoro sulle strade di Civitanova anche gli agenti della polizia locale. Interventi analoghi anche a Porto Recanati.

Una ventina le chiamate che il 115 sta evadendo. L’ondata di burrasca non ha risparmiato la costa: nel giro di pochi minuti il mare si è gonfiato fino ad inghiottire le prime file degli ombrelloni con onde e marosi.

La marea ha trascinato via ombrelloni, sdraio, lettini. La forza della tempesta ha spezzato i pali di legno che reggono alcuni ombrelloni. Problemi anche all’altezza dello chalet Re Sole dove i gonfiabili in mare si sono staccati e sono volati via.

Le strade per tutta l’acqua caduta in un così breve lasso di tempo si sono tramutate in fiumi che i tombini non sono riusciti a smaltire. La conta dei danni è in corso.