Prima si mette a tallonare una pattuglia della polizia stradale, quando gli agenti si “sganciano” si mette a fare zig zag in superstrada sorpassando e, fatto uscire all’area di servizio di Tolentino, aggredisce due agenti: arrestato un 38enne, Fabio Rossi. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio lungo la superstrada. Uno degli agenti ha riportato 30 giorni di prognosi, l’altro dieci.

Lo hanno visto avvicinarsi all’auto di pattuglia e cominciare a tallonarla. Allora, per sganciarsi, i poliziotti di una pattuglia della Polizia stradale di Camerino, in servizio ieri pomeriggio sulla superstrada, lo hanno fatto passare. L’automobilista però ha cominciato a fare zig zag tra un sorpasso e l’altro, percorrendo la superstrada verso mare. Questo intorno alle 18 di ieri. Gli agenti lo hanno inseguito, all’incirca tra l’uscita della zona industriale di Tolentino e Tolentino Est. Giunti all’area di servizio sono riusciti a farlo uscire.

Lì l’uomo che era alla guida dell’auto, un 38enne di Terni, già noto alle forze dell’ordine, è sceso e si è avventato contro i poliziotti, aggredendoli. Gli agenti hanno chiesto il supporto dei colleghi della questura di Macerata. Il 38enne è stato bloccato. Prima è stato portato in questura, identificato, e successivamente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Uno dei poliziotti si è rotto un dito e ha riportato 30 giorni di prognosi, l’altro dieci giorni di prognosi. Il 38enne è stato portato al commissariato di Civitanova, nella cella che è presente nella struttura, in attesa della direttissima che è prevista per domani al tribunale di Macerata.

(Gian. Gin.)