DUE ANNI DAL SISMA - Il sindaco di Camerino ha consegnato le onorificenze a forze dell'ordine, istituzioni ed associazioni di volontariato che con i loro uomini e donne hanno lavorato per prestare soccorso durante l'emergenza

di Monia Orazi

«Un riconoscimento indelebile per i nostri angeli che durante l’emergenza, con la loro umanità ci hanno sostenuto, diventando un punto di riferimento ed indicandoci il cammino. Vi doniamo quello che abbiamo di più prezioso l’appartenenza alla nostra comunità, per dirvi il nostro grande grazie. La vostra umanità in quei momenti drammatici ci ha aiutato a non perdere la speranza, grazie per essere stati camerti, vi consegniamo le chiavi simboliche di una città che non vuole essere abbandonata, le chiavi di un cantiere».

Con queste parole il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui, in fascia tricolore ha provveduto a consegnare questo pomeriggio nell’auditorium Benedetto XIII le chiavi simboliche a forze dell’ordine, istituzioni ed associazioni di volontariato, che si sono prodigate nell’aiutare la città sin dai primi momenti dopo le terribili scosse dell’ottobre 2016. Scandite dall’impeccabile conduzione di Donatella Pazzelli, sono state consegnate le chiavi simboliche alle seguenti istituzioni: comandante militare esercito Marche colonnello Ascenzo Tocci, per l’Esercito Italiano; al Questore di Macerata Antonio Pignataro per la polizia, al comandante della Legione carabinieri “Marche”, generale Fernando Nazzaro, per l’Arma dei carabinieri; al comandante regionale Marche, generale Fabrizio Toscano per la Guardia di finanza, al provveditore regionale amministrazione penitenziaria per Emilia Romagna e Marche, Gloria Manzelli per il corpo di Polizia penitenziaria; al direttore regionale dei vigili del fuoco, Antonio La Malfa per il corpo dei Vigili del fuoco, al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli; al consigliere nazionale Paola Fioroni per la Croce rossa italiana; all’ispettore regionale generale di brigata, Tito Baldo Honorati, per l’associazione nazionale carabinieri; al vicepresidente vicario Alfonsino Ercole per l’associazione nazionale Alpini, al presidente Roberto Trucci per la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, e all’Agesci, associazione guide e scout cattolici italiani, rappresentata da Stefania Scuri. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali dell’arcivescovo monsignor Francesco Massara, del prefetto Iolanda Rolli, dell’assessore regionale Angelo Sciapichetti, del rettore Unicam Claudio Pettinari, dell’ammiraglio Roberto Bianchi, in rappresentanza del ministero della Difesa. Sono stati consegnati anche degli encomi ai dipendenti comunali, per il grandissimo ed intenso lavoro sostenuto durante i difficili mesi del post terremoto, impegno che continua ancora oggi. Questa cerimonia, sentita e toccante ha aperto le manifestazioni legate all’anniversario dei due anni dal sisma, che ha messo in ginocchio la città, per cui domani sera l’associazione “Io non crollo” ha organizzato una fiaccolata da San Venanzio a San Domenico, domani sera alle 18,30.