di Leonardo Giorgi

Violento temporale e forte grandinata in serata a Macerata e nella zona di Petriolo, Corridonia e Mogliano. In questi ultimi tre comuni ci sono decine di segnalazioni di alberi e rami caduti arrivate ai vigili del fuoco che sono al lavoro, con una trentina di interventi a cui fa fronte. Il tutto è accaduto nel giro di pochi minuti con forti lampi che alle 22, annunciavano l’arrivo del maltempo.

Pochi minuti e si è scatenato un forte temporale, seguito da una intensa grandinata con chicchi grandi come delle biglie. A questo, in alcune zone si è unito un forte vento. Sulle strade, a Petriolo, Mogliano e Corridonia sono cadute diverse piante. Danni anche alle auto a causa della grandine.

Il maltempo è durato pochi minuti, ma l’intensità è stata molto alta. Tra i comuni colpiti dalla grandinata anche Cingoli. Forte vento a Civitanova. I vigili del fuoco sono al lavoro per dare risposta a decine di chiamate di soccorso, per lo più si tratta di alberi o rami caduti.