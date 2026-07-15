Forte grandinata e vento:
alberi e rami caduti sulle strade,
decine di chiamate di soccorso (Video)

MALTEMPO - Intorno alle 22 si è scatenato un temporale seguito dalla grandine (con chicchi grandi come biglie) a Macerata e nei comuni vicini. Particolarmente colpite Corridonia, Petriolo e Mogliano. I vigili del fuoco al lavoro per far fronte ad una trentina di richieste d'intervento

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I lampi da Montecosaro (video Panichelli), la grandinata vista dal ristorante Le Case a Macerata e a Cingoli
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Grandinata a Macerata (qui un’immagine al ristorante Le Case)

di Leonardo Giorgi

Violento temporale e forte grandinata in serata a Macerata e nella zona di Petriolo, Corridonia e Mogliano. In questi ultimi tre comuni ci sono decine di segnalazioni di alberi e rami caduti arrivate ai vigili del fuoco che sono al lavoro, con una trentina di interventi a cui fa fronte. Il tutto è accaduto nel giro di pochi minuti con forti lampi che alle 22, annunciavano l’arrivo del maltempo.

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Pochi minuti e si è scatenato un forte temporale, seguito da una intensa grandinata con chicchi grandi come delle biglie. A questo, in alcune zone si è unito un forte vento. Sulle strade, a Petriolo, Mogliano e Corridonia sono cadute diverse piante. Danni anche alle auto a causa della grandine.

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Il maltempo è durato pochi minuti, ma l’intensità è stata molto alta. Tra i comuni colpiti dalla grandinata anche Cingoli. Forte vento a Civitanova. I vigili del fuoco sono al lavoro per dare risposta a decine di chiamate di soccorso, per lo più si tratta di alberi o rami caduti.

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Cingoli

LAMPO

Un intenso lampo visto da Potenza Picena

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Serie di lampi prima della tempesta (foto Alessandro Panichelli)

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(foto Alessandro Panichelli)

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(foto Alessandro Panichelli)


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