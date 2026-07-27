La richiesta di alcuni oss era di avere un inquadramento contrattuale superiore, la vicenda è finita in tribunale e si è conclusa con la sentenza della Cassazione che ha dato ragione all’Asp Civica Assistenza di Tolentino (la casa di riposo). «Dopo le decisioni favorevoli già ottenute dinanzi al Tribunale di Macerata e successivamente alla Corte d’appello di Ancona, anche il giudizio dinanzi alla Cassazione si è concluso in senso sfavorevole ai ricorrenti. La vicenda riguardava la richiesta di riconoscimento dell’inquadramento nella posizione economica B3 da parte di alcuni Oss dell’azienda – dice l’Asp in una nota -. Nei diversi gradi di giudizio è stata confermata la correttezza della posizione sostenuta dall’Asp, con particolare riferimento all’assenza di automatismi tra il possesso della qualifica di oss e il diritto al superiore inquadramento economico.

Le pronunce e i provvedimenti intervenuti hanno quindi confermato la legittimità dell’operato dell’ente, la corretta applicazione del quadro contrattuale vigente e la coerenza dell’organizzazione aziendale rispetto ai profili professionali formalmente previsti».

Il presidente del Cda, Fabrizio Castelli, aggiunge: «Ci sono voluti tre gradi di giudizio per ribadire un principio che, fin dall’inizio, l’Asp ha ritenuto chiaro e coerente con le norme applicabili. Dispiace che questa vicenda si sia protratta così a lungo, coinvolgendo energie, tempo e risorse economiche sia per l’ente sia per i dipendenti interessati. Avremmo certamente preferito evitare un contenzioso così articolato, ma l’azienda aveva il dovere di tutelare la correttezza dei propri atti, l’equilibrio organizzativo e l’interesse pubblico».

L’Asp è stata difesa dall’avvocato Lidio Palumbo di Camerino.