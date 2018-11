SISMA - Ad annunciarlo il sindaco Gentilucci. Il progetto è nato in collaborazione con la Regione e l'Associazione italiana calciatori: «Anche se in questa ricostruzione non sembra funzionare niente, c'è chi non smette di credere in questo territorio»

Pieve Torina ha ottenuto il finanziamento per costruire il nuovo asilo nido. Un traguardo conquistato insieme alla Regione e all’Associazione italiana calciatori (Aic).

«Anche se in questa ricostruzione sembra non funzionare niente, c’è chi non smette di credere in questo territorio – commenta Il sindaco Alessandro Gentilucci -. Quello del nuovo asilo nido era un sogno in cui abbiamo creduto e che diverrà realtà. Lo avevo annunciato la scorsa estate, perché sono convinto che per ricostruire la comunità bisogna prima di tutto dare servizi alla popolazione e dove possibile fare di tutto per ampliarne l’offerta, con lungimiranza e determinazione. Dopo la ricostruzione della scuola elementare e media Paoletti, la prima scuola ricostruita in tutto il cratere, e l’ultimazione della scuola materna, che sarà inaugurata nelle prossime settimane, frutto entrambe della solidarietà privata degli italiani, realizzeremo anche un asilo nido nel nostro Comune, in accordo con la Regione Marche e l’Aic. Una sinergia nata dalla volontà di adoperarsi per rendere concreta l’idea di dotare Pieve Torina di un asilo nido, che sarà realizzato nell’area di fronte alla scuola materna. Perché non possiamo immaginare il futuro senza mettere al primo posto i nostri figli e le nuove generazioni», conclude Gentilucci.