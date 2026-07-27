«Il desiderio di ogni tifoso è di vedere una Maceratese capace di lottare ai vertici. E’ il sogno di tutti. La realtà, però, va affrontata con lucidità. Oggi non esistono i presupposti per parlare di obiettivi diversi da un campionato in cui conquistare la salvezza dovrà essere la priorità». Così la Curva Just a ridosso dell’avvio della stagione della Maceratese con l’allenamento allo stadio Helvia Recina.

«L’attuale società, con il presidente Crocioni – prosegue la nota dei tifosi -, sta facendo tutto ciò che è nelle proprie possibilità e, realisticamente, più di questo non può dare. Su questo, però, la Curva Just manterrà una vigilanza stretta e costante sull’operato del presidente Crocioni e della società, affinché venga fatto davvero tutto il possibile, senza riserve e senza alibi, per garantire sul campo la salvezza in questa stagione. Allo stesso tempo, non possiamo nascondere l’auspicio che il tessuto imprenditoriale del nostro territorio si assuma finalmente la responsabilità di sostenere concretamente la squadra della provincia, dando vita, in futuro, a un progetto realmente ambizioso, capace di riportare la Maceratese nelle categorie che la sua storia e la sua tifoseria meritano».

Per i tifosi della Curva Just «negli ultimi anni abbiamo assistito a qualcosa che, forse, qualcuno riteneva impossibile. Finalmente all’Helvia Recina si vedono persone arrivare da ogni parte della provincia. Giovani, famiglie, vecchi e nuovi tifosi che hanno riscoperto il valore di sostenere la squadra della propria terra. Un senso di appartenenza che sembrava perduto e che oggi è tornato a vivere sugli spalti.

Ed è proprio in stagioni come questa che si misura la grandezza di un gruppo e la serietà di una piazza. Quando non ci sono i riflettori dei grandi palcoscenici, quando non si inseguono facili entusiasmi, ma si sceglie comunque di esserci».

La Curva Just sottolinea come oggi rappresenta «molto più di un settore dello stadio. È un punto di aggregazione, un riferimento sociale, un luogo dove generazioni diverse si incontrano unite dagli stessi colori, dagli stessi valori e dall’ amore per la propria terra.

Per questo il nostro appello è uno solo: abbonatevi. Facciamolo per noi, per la nostra maglia, per continuare a costruire quel patrimonio umano che oggi rende l’Helvia Recina un luogo vivo, partecipato e orgogliosamente maceratese. Facciamolo perché una piazza forte nasce prima sugli spalti che in classifica. Siamo terra di tradizione Ultras, il nostro dovere è sostenere la Maceratese, sempre, a prescindere dalla categoria e dai risultati. Siamo pronti, fin da ora, a combattere al fianco della squadra e del mister, in ogni stadio, con ancora più forza, ancora più passione e ancora più fiducia. Perché la Maceratese viene prima di tutto. Oggi, domani, per sempre».