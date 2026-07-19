Scontro fra tre auto in superstrada

Incidente lungo la superstrada Val di Chienti, all’altezza dello svincolo di Tolentino Est, in direzione monti. Intorno alle 19,30 per cause in corso di accertamento tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro.

A bordo dei mezzi viaggiavano complessivamente otto persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario per l’assistenza ai feriti e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, rimasti danneggiati nell’impatto, come mostrano le immagini con cofani divelti e detriti sull’asfalto. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità, che ha inevitabilmente subito rallentamenti nel tratto interessato durante le operazioni di soccorso. Non risultano feriti gravi.