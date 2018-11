TOLENTINO - L'assise aperta al pubblico fissata per il 15 novembre alle 15,30 nella biblioteca Filelfica. C'è tempo fino a martedì prossimo per prenotare l'intervento

Convocato il Consiglio comunale aperto sulla situazione di Tolentino dopo il terremoto di due anni fa. L’appuntamento, salvo modifiche decise dai capigruppo questo giovedì, è fissato per il 15 novembre alle 15,30 (seconda convocazione alle 16) nell’auditorium della biblioteca Filelfica. A chiedere un’assise aperta al pubblico inizialmente sono stati i consiglieri Martina Cicconetti e Gian Mario Mercorelli del Movimento 5 stelle, che hanno trovato una firma di sostegno da parte di tutti i colleghi escluse le liste Tolentino nel cuore e Tolentino popolare. Questo Consiglio comunale aperto permette a chiunque di prendere parola in assise su uno dei temi più d’attualità per la città: il terremoto di due anni fa. Sono ancora circa 4mila infatti gli sfollati a Tolentino e, come in altre realtà della provincia danneggiate dal sisma, la ricostruzione delle case inagibili stenta a ripartire. Inoltre l’amministrazione di Tolentino non ha chiesto le soluzioni abitative d’emergenza, per cui ci sono ancora circa 200 persone che vivono da due anni nell’area container e decine di altre in attesa che siano disponibili o costruiti gli appartamenti Erap finanziati con i fondi dell’emergenza. Per prenotare il proprio intervento bisogna telefonare ai numeri 0733901234 e 0733901236 entro le 12 del 13 novembre. Il Movimento 5 stelle di Tolentino ha chiesto inoltre ai capigruppo consiliari la possibilità di spostare l’orario dell’assise per permettere a più persone di partecipare. La decisione sarà comunicata questo giovedì.