Teatro Persiani escluso dall’Unesco,
Pelati: «Valuteremo il da farsi»
Bravi: «La filiera ha fatto flop»
RECANATI - Il sindaco della città leopardiana, Emanuele Pepa, ha già fatto sapere della possibilità di intentare un ricorso. L'assessore alla Cultura: «Inizia comunque un grande percorso di valorizzazione delle nostre strutture»
Dopo l’ufficializzazione del riconoscimento a patrimonio Unesco del Circuito dei teatri condominiali all’italiana, con le Marche capofila, a Recanati continua a far discutere l’esclusione del Teatro Persiani dall’elenco dei teatri inseriti nel prestigioso riconoscimento.
Una notizia accolta con soddisfazione per il risultato ottenuto dal territorio marchigiano, ma anche con rammarico nella città leopardiana, dove l’amministrazione comunale sta valutando le motivazioni che hanno portato all’esclusione dello storico teatro cittadino. Il sindaco Emanuele Pepa ha già fatto sapere che non è esclusa l’ipotesi di un ricorso, una volta analizzati gli atti. Nel frattempo è intervenuto sui social l’assessore alla Cultura Ettore Pelati, che ha definito il riconoscimento «una notizia importantissima per tutto il nostro territorio», pur ammettendo l’amarezza per il mancato inserimento del Persiani.
«La notizia dell’investitura del Circuito dei teatri condominiali all’italiana come bene patrimonio Unesco, con le Marche capofila, è una notizia importantissima per tutto il nostro territorio – scrive Pelati -. Una notizia che per noi recanatesi risulta un po’ dolceamara in quanto il nostro amato Persiani non rientra nella lista dei teatri riconosciuti. Una esclusione che non può che dispiacerci ma che dipende dagli strettissimi criteri tecnici che questo riconoscimento richiedeva. Valuteremo il da farsi – annuncia -, dopo aver analizzato le motivazioni che hanno portato a tale scelta, ma siamo certi che, vista la lungimiranza della classe dirigente regionale e della filiera istituzionale, da oggi inizi un grande percorso di valorizzazione delle nostre strutture teatrali in cui anche il Persiani troverà lo spazio che merita».
Nel suo messaggio, Pelati ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al percorso culminato con il riconoscimento Unesco, citando il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’allora assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini, il Governo, il Ministero della Cultura e Rita Soccio, all’epoca assessore alla Cultura del Comune di Recanati durante l’amministrazione Bravi.
Sulla vicenda, infatti, è intervenuto anche l’ex sindaco Antonio Bravi: «È stato uno scherzo – il commento critico -. La tanto decantata filiera a Recanati ha fatto flop», evidenziando come «la comunicazione dell’esclusione non fosse mai arrivata». Secondo l’ex primo cittadino, l’esclusione del Teatro Persiani rappresenterebbe un fallimento della «filiera istituzionale», con un chiaro riferimento agli esponenti del centrodestra ai diversi livelli di governo, richiamati invece da Pelati tra coloro che hanno contribuito al successo del riconoscimento Unesco.
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Recanati ha Leopardi, un patrimonio universale che il mondo invidia. Il teatro, per quanto sicuramente di grande valore e prestigio, non lo si può paragonare all’immenso Poeta.
Ode a Recanati ‘n’ombra
Recanati, paese muto e scuro,
nun te ‘nvidia nisciuno ‘e chillo invidia
ca se fa cu ‘e cartoline e cu ‘e flash.
Perché tu sì ‘o luogo addò parla ‘o Totale Altro,
nun cu voce ‘e turista, ma cu ‘o silenzio
ca spacca tutte ‘e paravise ‘e ll’ommo.
Leopardi, servo ‘e sta Parola ca nun se dice,
se ferma ncopp’ ‘o colle e guarda ‘o cielo
comme chi sape ca l’infinito nun è sentimento,
ma Crisi, Giudizio, Distanza assoluta.
Nun è canzone pe’ ccapa ‘e massa,
nun è emozione ca se consume ‘int’ ‘o TikTok:
è ‘a voce ‘e nu Dio ca se rivela
facenno cadere tutte ‘e torri ‘e Babele
‘e carta e ‘e like.
O munno d’oggi, religiune ‘e te stess’!
Tu vulisse ‘a poesia comm’a consolazione,
‘a lirica comm’a selfie ‘e ll’anema,
Petrarca ridotto a prototipo ‘e sentimento
pe’ romanzi ‘e consumo.
Ma ‘a vera Parola nun se lassa adoperà:
Leopardi è tropp’ vicin’ ‘o Nulla
pe’ essere sfruttato, troppo vicin’ ‘o limite
addò ll’ommo se vede pe’ chello ca è:
creatura malata, senza speranza ‘int’ ‘a carne.
Sulo na grazia imprevedibile,
sulo ‘o sì o no ‘e Dio,
pò salvà ‘sta poesia ca se nega.
Barcellona se magna cu Gaudí,
Parigi cu tutto, Siena cu ‘o sogno toscano:
sono idoli belli, religiune naturale,
opere ‘e mano ‘e ll’ommo ca se adora.
Ma tu, Recanati, sì ‘o scandalo e ‘a follia:
‘na casa povera, nu colle qualunque,
nu pueta zoppo ca parla ‘e noia e ‘e morte,
e ccà, proprio ccà, se sente ‘o tuono
‘e na Parola ca nun è ‘e sto munno.
O munno, ferma ‘a corsa!
L’eterno nun se fa turistico.
L’infinito nun se mette ‘ncopp’ ‘a maglietta.
Sulo quanno tutto ‘o nostro orgoglio
se rompe ncopp’ ‘e mure ‘e sta piccola patria
‘e carta e ‘e vento,
allora forse ‘o Totale Altro
pò avere misericordia
e parlà n’ata vota.
…eh, e che facciamo, i Persiani bisogna tenerseli buoni… gv
Ma pienze, Franco, se ncopp’ a chillo colle
ce avessero miso ‘e recchie ‘e Topolino.
Se ‘o Totale Altro, mmieze ‘o silenzio,
avesse sguinzagliato Pippo e Clarabella
p’ ‘e viche d’ ‘o Sabbato d’ ‘o Villaggio.
Fosse stata ‘a vittoria d’ ‘o munno ca tu schife!
‘O trionfo d’ ‘e cartuline, d’ ‘e selfie, d’ ‘e like,
addò l’Infinito nun è cchiù Crisi o Giudizio,
ma nu gadget ‘e plastica fatto a Hong Kong,
nu biglietto d’ingresso pe’ n’ata Disneyland appesa a ‘e colline.
‘A Silvia fosse diventata Minni,
cu ‘o naso niro e ‘o vestitiello a pallini,
bona sulo pe’ designà ncopp’ ‘e mure ‘e l’anema
nu sentimento comm’ a nu marshmallow ca se squaglia.
E ‘o Passero Solitario? Nu cartone animato
ca fischia sulo allegria pe’ nun fa vedé ‘o Viso d’ ‘o Nulla.
Barcellona se magna Gaudí, Parigi se magna tutto,
e Recanati se sarria magnata pure ‘o casaro cu ‘o furmaggio,
adorando l’idolo d’ ‘o suricillo ca sbroglia ‘e misteri.
Niente cchiù pueta zoppo, niente cchiù dulore ca scava ‘a carne,
ma sulo n’eterna felicità ‘e gomma,
senza sango e senza viento.
Ma pure ccà, Franco, vide ‘o scandalo?
Se pure Topolino nascesse ‘int’ a sta patria muta,
pure l’ottimismo d’ ‘o fumetto s’affogasse ‘int’ all’ombra.
Perché ‘a noia e ‘a morte ca stanno dinto a sti viche
sò troppo forte pure pe’ l’America.
E pure ‘o topo, guardanno ‘o cielo a Recanati,
fermasse ‘o mutore, sbarrasse l’uocchie,
e capisse ca mmiez’ a sta piccerella terra
l’eterno nun se fa turistico… e pure nu disegno s’ha da fermà
nfronte ‘o tuono d’ ‘a Verità.
E’ possibile che l’amministrazione non conoscesse i criteri stabiliti per far entrare il teatro Persiani nell’elenco dei teatri patrimonio dell’umanità, oppure ha sottovalutato la questione.
Dialogo leopardiano di un condòmino moroso e di un Funzionario Unesco.
Funzionario: Fermate il passo, o messere. Io vengo per mandato dell’ampio consesso delle Nazioni Unite al fine di scrutinare se questo vostro glorioso teatro sia degno di essere annoverato tra i patrimoni universali dell’umano ingegno. Ma dai registri ottocenteschi che meco reco, trovo una macchia indelebile che ne vieta l’onore.
Condòmino Moroso: E quale mai fallo, o severo straniero, può oscurare la bellezza di queste scene? Forse che il legno dei quaranta palchetti è tarlato, o che gli stucchi dorati si sono fatti troppo consunti per l’ingiuria del tempo?
Funzionario: Null’affatto, la struttura è salda e l’acustica è mirabile, il difetto che ne decreta l’esclusione è di natura ben più grave e prosaica. Risulta a questo comitato che voi non abbiate corrisposto i fiorini dovuti per la manutenzione del vostro palchetto. In breve, voi siete in mora con le quote condominiali dell’anno 1846.
Condòmino Moroso: (Ride amaramente) Oh, stolto e geometrico intelletto! Tu misuri la gloria dello spirito con la bilancia dell’esattore! Sappi che se in quell’anno io non pagai la mia quota, non fu per viltà d’animo o per penuria di censo, ma per seguire il naturale andamento delle cose umane, le quali sono per loro stessa essenza imperfette, travagliate e piene di disavanzi. Che cosa è mai un debito di poche monete di fronte all’immensità del nulla che ci circonda? Se la vita stessa è un inganno, perché mai l’amministrazione del teatro dovrebbe risplendere di matematica esattezza?
Funzionario: Le regole dell’UNESCO sono chiare ed inflessibili, messere, si esige che la rendicontazione storica sia netta da ogni pendenza. Un teatro condominiale non può ambire all’universalità se i comproprietari medesimi non dimostrano l’armonia del pagamento. La vostra storica morosità ha cagionato il definitivo ‘flop’ della candidatura moderna.
Condòmino Moroso: O secoli futuri, specchi di vanità e di illusioni! Voi credete di celebrare l’arte, e intanto vi sottomettete al giogo degli amministratori di condominio! Andate pure, o funzionario, e cancellateci dalle vostre liste di carta. Noi continueremo a goderci i nostri drammi nell’oscurità di un teatro escluso, consolandoci del fatto che, se l’UNESCO ci rifiuta, almeno le ingiunzioni di pagamento sono ormai cadute in prescrizione, ed il floppar m’è dolce in questo mare.
(Nota di Condominiale AI: l’ipotesi di una morosità condominiale nell’anno 1846 è frutto di pura fantasia letteraria)