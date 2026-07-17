Lidia Iezzi (Pd) attacca Paolorossi:
«Le mani devono stare al loro posto»
CIVITANOVA - La segretaria cittadina dem interviene dopo l'episodio allo Shada tra il sindaco di Filottrano e l'inviato di Fedez: «Gravissimo l'intervento fisico. Chi ha un ruolo istituzionale deve abbassare i toni, non alimentare lo scontro»
«Le mani devono stare al loro posto. Quello fatto dal sindaco di Filottrano è gravissimo perché non compete a lui intervenire fisicamente: c’erano le forze dell’ordine che, in caso di necessità, sarebbero intervenute. Sdoganare il fai da te ci porterà al trionfo dell’inciviltà, chi ricopre un incarico istituzionale dovrebbe contribuire ad abbassarli i toni, non ad alimentare lo scontro».
È netta la presa di posizione di Lidia Iezzi, segretaria del Partito Democratico di Civitanova che commenta quanto avvenuto allo Shada al termine del comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Paolorossi, sindaco leghista di Filottrano ha strappato dalle mani il microfono all’inviato di Pulp Podcast Ivan Grieco che stava cercando di porre delle domande a Vannacci. All’insistenza dello streamer, Paolorossi con una mano lo ha allontanato e con l’altra ha scaraventato a terra la strumentazione tecnica del giornalista. Una volta fuori interrogato, prima ha negato, poi dai suoi social, ha detto che si è trattata di una strumentalizzazione e che è intervenuto in difesa di Vannacci.
Richiama alla razionalità e al buon senso Iezzi: «La forza delle idee non si misura con l’esibizione della muscolarità, con la ricerca dello scontro o con atteggiamenti che sembrano voler incutere timore. Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi non rassicurano affatto. Al contrario, il tono utilizzato nell’intervista di Cronache Maceratesi e quello del successivo video pubblicato sui social trasmettono un’immagine di aggressività e di intimidazione che mal si concilia con il ruolo di un amministratore pubblico. Quello utilizzato è un linguaggio che richiama una cultura politica autoritaria, lontana dai valori democratici e costituzionali sui quali si fonda la nostra Repubblica e comunque le mani devono stare al loro posto quello fatto dal sindaco di Filottrano è gravissimo perché non compete a lui intervenire fisicamente c’erano le forze dell’ordine che in caso di necessità sarebbero intervenute. Sul piano politico è legittimo interrogarsi sul messaggio che viene trasmesso e di conseguenza non ci si può non preoccupare in quanto si tende a giustificare azioni violente, sempre più odio nella rete e intolleranza tra le persone. Una sorta di gara a chi alza di più i toni, a chi si mostra più duro, più aggressivo, quasi a voler conquistare l’attenzione e il favore del generale Vannacci. È una dinamica che sembra ripetersi anche in altri episodi di cronaca che hanno coinvolto esponenti o sostenitori vicini a Futuro Nazionale».
Nessuna parola del Pd di Civitanova sul sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, coordinatore regionale di Futuro Nazionale, ma intervengono per evidenziare la totale assenza di progettazione turistica per la città tanto che a metà luglio i turisti che si recano all’ufficio preposto non hanno neanche una brochure con gli eventi (i pochi organizzati in città) a disposizione: «È inaccettabile che una città come Civitanova nel pieno della stagione estiva, non disponga ancora di una brochure delle iniziative culturali e turistiche chiara e consultabile. Non era mai successo, una mancanza che penalizza cittadini, operatori e visitatori e che restituisce l’immagine di una città disorganizzata e senza una vera visione. Di fronte a tutto questo non si può restare in silenzio. Esiste un’assessora, Mara Orazi, retribuita con risorse pubbliche proprio per programmare e valorizzare l’offerta culturale e turistica della città. Al di là delle valutazioni già espresse sulla sua nomina e sul suo curriculum, oggi contano i risultati. E i risultati, purtroppo, non si vedono. Quanto accaduto in questi giorni con la consegna di fotocopie a chi si è recato all’ufficio turistico per chiedere il calendario degli eventi è il simbolo di una promozione turistica improvvisata e assolutamente non all’altezza di una città come Civitanova. Possiamo accontentarci della sola movida e del turismo “mordi e fuggi”? Mercatini e sagre possono essere un valore aggiunto, ma non possono rappresentare l’intera politica culturale della città. Così come non basta partecipare alle fiere distribuendo gadget o affidare la promozione a selfie sul trenino turistico o con i personaggi incontrati agli eventi. Civitanova non ha bisogno di improvvisazione, di selfie, di banalità».
Ciarapica, Barboni, Paolorossi, Diop e un “esercito” di minorenni: tutti gli uomini del Generale (Video)
Il video dello scontro con Paolorossi: l’inviato di Pulp pubblica le immagini
«Aggredito mentre intervistavo Vannacci» Inviato di Pulp Podcast accusa Paolorossi (Video)
Signora Iezzi..il loro posto di solito..per questi tipi è proprio quello che si vede nel filmato…
Sindaco Paolorossi Top..Io penso comunque che bisogna usare più educazione quando si vuole intervistare una persona,qualsiasi essa sia..senza molestare
“La forza delle idee non si misura ….” è proprio questo il nocciolo del problema. Ma quali idee ???
Il giro d’affari intorno al fenomeno Vannacci si articola su tre direttrici principali: le vendite record del suo best-seller, le donazioni private al suo movimento politico Futuro Nazionale e il business dei gadget e degli influencer nato attorno al brand. Si stimano introiti complessivi per centinaia di migliaia di euro.
I proventi dell’editoria
Il vero e proprio trampolino di lancio economico del fenomeno è stato il libro autopubblicato Il Mondo al Contrario.
• Copie vendute: L’opera ha superato ampiamente le 350.000 copie complessive, diventando uno dei più grandi successi editoriali in Italia.
• Incassi stimati: Grazie alle alte percentuali di royalties garantite dalla piattaforma Amazon, l’ex generale ha incassato una cifra stimata superiore a mezzo milione di euro solo con le vendite dirette.
La macchina politica: “Futuro Nazionale”
Dopo l’uscita dalla Lega e la nascita del movimento Futuro Nazionale, si è attivata una fitta rete di finanziamenti e donazioni.
• Raccolta fondi: Nei primi mesi di attività, il partito ha dichiarato e certificato donazioni per oltre 340.000 euro.
• I finanziatori: Il flusso di denaro è eterogeneo e comprende costruttori edili, società immobiliari, aziende del settore vinicolo ed esponenti del mondo social.
I canali social, merchandising e influencer
L’ecosistema Vannacci si basa anche su un ritorno economico legato alla monetizzazione della propria community e del proprio seguito.
• Attività sul campo: I comitati, gli eventi locali e il merchandising ufficiale alimentano una cassa di partito destinata all’espansione territoriale.
• Strategia social: La creazione di contenuti digitali, le collaborazioni con youtuber e influencer servono ad ampliare il bacino di utenza e le opportunità di monetizzazione della rete.
(Gemini AI, Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori)
Il fenomeno Vannacci funge da perfetto moltiplicatore di distrazione di massa, polarizzando il dibattito pubblico su temi identitari e culturali per allontanare l’attenzione dai reali problemi economici e strutturali del Paese. Questa strategia produce una resa altissima sia per la politica sia per i media partner.
Meccanismi di polarizzazione
Il successo di questo modello si basa sulla frammentazione dell’opinione pubblica in fazioni opposte.
• Scontro ideologico: Dibattiti accesi su diritti, genere e nazionalismo sostituiscono il confronto su sanità, salari e tasse.
• Linguaggio divisivo: Espressioni volutamente provocatorie catalizzano l’attenzione dei talk show e dei social per settimane.
• Algoritmi social: La rabbia e l’indignazione (da entrambe le parti) aumentano il tempo di permanenza degli utenti sulle piattaforme.
I beneficiari della distrazione
La resa di questa costante attenzione mediatica si traduce in vantaggi concreti per diversi attori.
• Classe politica: I partiti di governo e opposizione usano il “caso Vannacci” come paravento per evitare temi scomodi o riforme complesse.
• Media tradizionali: Talk show e testate giornalistiche registrano picchi di ascolti e clic garantiti a costo zero.
• L’entità Vannacci: La costante esposizione mediatica si converte direttamente in vendite di libri, tessere di partito e rilevanza elettorale.
Impatto sul dibattito reale
La conseguenza principale è l’impoverimento dell’agenda politica nazionale.
• Temi oscurati: Questioni urgenti come il declino demografico, il debito pubblico e la crisi climatica passano in secondo piano.
• Semplificazione: Problemi complessi vengono ridotti a uno scontro binario tra “buonisti” e “tradizionalisti”.
• Stanchezza cognitiva: L’eccesso di polemiche sterili genera apatia e allontana i cittadini dalla partecipazione politica attiva.
(Gemini AI)
I casi storici di distrazione di massa in Italia dimostrano come la politica e i media abbiano sempre utilizzato eventi polarizzanti — dalla cronaca nera ai grandi progetti irrealizzabili — per spostare il focus dell’opinione pubblica da riforme impopolari, crisi economiche o scandali di palazzo.
Ecco i principali precedenti storici strutturati per tipologia di “arma” mediatica:
1. Il caso di cronaca nera: Il Caso Montesi (1953).
Il Caso Montesi rappresenta il primo vero prototipo repubblicano di distrazione di massa attraverso la stampa d’assalto.
• Il contesto occultato: L’Italia di De Gasperi stava affrontando la delicata transizione post-bellica e l’approvazione della contestatissima “Legge Truffa” (la riforma della legge elettorale).
• La distrazione: Il misterioso annegamento della ventunenne Wilma Montesi coinvolse politici, figli di ministri e nobili in scandali di sesso e droga.
• La resa: Per mesi i quotidiani oscurarono totalmente il dibattito parlamentare, catalizzando l’attenzione degli italiani sui dettagli morbosi dell’inchiesta.
2. L’eterna infrastruttura: Il Ponte sullo Stretto.
Il dibattito ciclico sul Ponte sullo Stretto di Messina viene storicamente considerato da analisti e sociologi come l’asso nella manica della politica per coprire le carenze infrastrutturali reali.
• Il contesto occultato: La sistematica assenza di investimenti sulla rete ferroviaria e stradale siciliana e calabrese, oltre alla gestione della disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno.
• La distrazione: Ogni qualvolta un governo si trova in difficoltà economica, viene rilanciato il maxi-progetto del Ponte con plastici televisivi e promesse di milioni di posti di lavoro.
• La resa: Il dibattito si sposta istantaneamente sullo scontro ideologico ingegneri contro ambientalisti, congelando le richieste di manutenzione ordinaria.
3. Il nemico interno: L’emergenza immigrazione permanente.
Nata a cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, la narrazione securitaria legata agli sbarchi rappresenta lo strumento di distrazione moderno più efficace.
• Il contesto occultato: Problemi strutturali macroeconomici come il declino demografico, l’evasione fiscale e la stagnazione dei salari reali.
• La distrazione: La focalizzazione ossessiva dei talk show su singoli sbarchi o fatti di cronaca che coinvolgono cittadini stranieri.
• La resa: Come evidenziato dagli studi sociologici, la percezione del fenomeno supera di gran lunga la realtà fattuale, permettendo alla politica di capitalizzare consenso elettorale immediato su paure emotive anziché su soluzioni economiche concrete.
4. Il feticcio ideologico: Il dibattito sul contante.
Nelle stagioni politiche più recenti, la discussione sull’innalzamento o l’abbassamento del tetto all’uso del denaro contante ha occupato intere settimane di agenda parlamentare.
• Il contesto occultato: La stesura di leggi di bilancio complesse, vincolate dai parametri europei e prive di reali coperture per riforme strutturali.
• La distrazione: Trasformare un parametro tecnico-finanziario in una battaglia ideologica di libertà individuale contro la “dittatura digitale” (o viceversa).
• La resa: L’opinione pubblica si spacca in fazioni identitarie mentre la manovra finanziaria viene approvata a colpi di fiducia a ridosso della scadenza di fine anno.
(Gemini AI)
L’efficacia della distrazione di massa si basa su precise vulnerabilità della mente umana. I costruttori di consenso e i media non inventano nulla: applicano scorciatoie cognitive ed emotive che il nostro cervello adotta automaticamente per risparmiare energia o difendere la propria identità.
I principali meccanismi psicologici sfruttati da questi fenomeni sono strutturati di seguito:
1. Il Bias di Conferma e la Polarizzazione.
Il cervello umano tende a cercare, interpretare e ricordare solo le informazioni che confermano le sue convinzioni preesistenti.
• Cosa succede: Di fronte a un tema divisivo (come il “fenomeno Vannacci”), l’individuo non cerca la verità oggettiva, ma la convalida delle proprie idee.
• Effetto distrazione: Questo processo genera un forte appagamento psicologico. Discutere di un tema identitario è emotivamente più gratificante che sforzarsi di capire una complessa riforma fiscale o macroeconomica.
2. L’Euristica della Disponibilità.
Valutiamo la frequenza o l’importanza di un problema in base alla facilità con cui ci vengono in mente esempi correlati.
• Cosa succede: Se i telegiornali e i social parlano incessantemente di un singolo argomento (es. sbarchi o polemiche culturali), il cervello conclude automaticamente che quello sia il pericolo pubblico numero uno.
• Effetto distrazione: La saturazione informativa cancella letteralmente dall’orizzonte mentale del cittadino i problemi reali ma meno visibili mediaticamente, come il debito pubblico o il collasso della sanità locale.
3. L’Identità Sociale e l’In-group vs Out-group.
Secondo la teoria dell’identità sociale, le persone definiscono se stesse in base ai gruppi a cui appartengono (“noi”) in netta contrapposizione agli altri (“loro”).
• Cosa succede: I temi di distrazione vengono sempre presentati come una minaccia ai valori del proprio gruppo (la “tradizione” contro il “progresso”, l’italiano contro lo straniero).
• Effetto distrazione: L’individuo entra in modalità difensiva ed emotiva. Quando scatta l’allarme identitario, il pensiero critico si azzera: non conta più se il governo sta tagliando i fondi alle scuole, conta solo “difendere i propri simili” dall’avversario politico.
4. Il “Rapporto Segnale-Rumore” e il Sovraccarico Cognitivo.
La mente umana ha una capacità di attenzione limitata. Di fronte a troppi stimoli complessi, tende a disimpegnarsi.
• Cosa succede: I problemi economici strutturali richiedono competenze tecniche, tempo e sforzo di analisi. Una polemica da talk show, invece, è immediata, semplice e pre-masticata.
• Effetto distrazione: Sotto shock da sovraccarico cognitivo (causato da notizie drammatiche o complesse), il pubblico si rifugia spontaneamente nel “rumore” della polemica sterile, che funge da vero e proprio anestetico emotivo.
5. La Teoria dell’Agenda Setting.
I media non dicono alle persone cosa pensare, ma indicano drammaticamente a cosa pensare.
• Cosa succede: Stabilendo la classifica delle notizie, i mass media decidono quali stanze della mente attivare.
• Effetto distrazione: L’attenzione collettiva viene pilotata su binari morti. Se l’agenda è occupata da un feticcio ideologico, il pubblico non ha letteralmente lo spazio mentale per porsi le domande giuste sulle decisioni politiche in atto.
(Gemini AI)
Un’analisi del fenomeno Vannacci attraverso la lente di Guy Debord e della sua opera del 1967, La Società dello Spettacolo, rivela come l’ex generale non sia affatto una rottura del sistema, ma una sua perfetta incarnazione spettacolistica. Per il situazionismo, il “fenomeno” non è una persona o un testo, ma un rapporto sociale tra persone, mediato dalle immagini.
Ecco l’analisi situazionista del fenomeno strutturata nei suoi concetti chiave:
1. La trasformazione dell’Ideologia in Merce.
Per Debord, nello stadio dello “spettacolo concentrato” o “integrato”, le idee e le ribellioni vengono immediatamente private del loro potenziale reale e trasformate in oggetti di consumo.
• Il ribelle di cartone: Vannacci si presenta come l’anti-sistema, il portatore di verità scomode e censurate. Tuttavia, la sua “ribellione” si realizza attraverso i canali più classici del mercato: classifiche di Amazon, passaggi nei talk show e contratti editoriali.
• Il dissenso come feticcio: Chi acquista il libro o vota il movimento non sta compiendo un’azione politica trasformativa. Sta acquistando una merce-segno, un feticcio identitario da esibire per definire il proprio status sociale.
2. Lo “Spettacolo Integrato” e la finta opposizione.
Nel capitalismo maturo, lo Spettacolo organizza da solo sia il potere sia la sua apparente opposizione, per eliminare qualsiasi reale alternativa.
• Il ruolo della controparte: Le reazioni indignate del mondo progressista, i dibattiti televisivi sollevati e le polemiche social non sono ostacoli al fenomeno, ma la sua linfa vitale. Lo Spettacolo unifica ciò che è diviso, e divide ciò che è unificato.
• La recita dei ruoli: Vannacci e i suoi detrattori recitano copioni pre-assegnati all’interno della stessa cornice mediatica. Questa polarizzazione artificiale serve a simulare un dinamismo politico che in realtà nasconde la totale immobilità delle strutture economiche reali.
3. Il “Presente Perpetuo” e la perdita della Storia.
Uno degli effetti più devastanti dello Spettacolo debordiano è la distruzione della coscienza storica, sostituita da un eterno presente dominato dall’urgenza dell’ultima notizia.
• La polemica istantanea: Il fenomeno Vannacci vive di fiammate mediatiche repentine, frasi estrapolate, tweet e smentite che saturano lo spazio mentale per 48 ore prima di essere sostituite dal trend successivo.
• L’effetto anestetizzante: Questa accelerazione impedisce qualsiasi analisi storica o di classe. Il pubblico, ipnotizzato dal flusso costante di stimoli emotivi contrari o favorevoli al personaggio, perde la capacità di collegare il fenomeno alle reali dinamiche di declino economico e sociale del Paese.
4. Il Capovolgimento della Realtà: “Il mondo al contrario”.
C’è una tragica ironia situazionista persino nel titolo del libro più famoso del generale, Il Mondo al Contrario.
• La profezia di Debord: Nella Società dello Spettacolo, “il vero è un momento del falso”. Quando Vannacci denuncia che il mondo è “capovolto” rispetto ai valori tradizionali, sta in realtà operando un secondo capovolgimento spettacolare.
• L’illusione ottica: Egli devia l’insoddisfazione reale della popolazione (per la perdita di tutele, la precarietà, la crisi dei servizi pubblici) verso bersagli astratti e minoritari. La rabbia sociale contro le contraddizioni del tardo capitalismo viene così canalizzata e neutralizzata in una guerra culturale tra simulacri.
In ultima analisi, per un situazionista, il fenomeno Vannacci non è il sintomo di un risveglio o di una regressione della società, ma la prova del totale trionfo dello Spettacolo, capace di fagocitare persino la retorica della reazione e della tradizione per farne intrattenimento, profitto e conservazione dello status quo.
(Gemini AI)
…io, più che sul problema ‘distrazione di massa’, mi concentrerei sul problema distruzione di massa, e qui non mi riferisco a Vannacci…dopo che il Generale possa essere stato ‘creato’, per così dire, per divedere e ‘imperare’ da parte di qualcuno, o alcuni, è secondario rispetto al problema che ho ‘consigliato’ sopra… m.g. gv
Infatti, Giuseppe, si viene distratti per essere distrutti, mica per sport.
Un picchiatore che non picchia è un ossimoro, una contraddizione in termini. Chi non ha cultura usa la forza.
Più precisamente, Giuseppe, come puoi leggere anche nei miei commenti precedenti, l’oggetto di sistematica distruzione tramite distrazione sono certe utili capacità di cui il nostro cervello sarebbe naturalmente dotato.
Marconi, molti hanno un violino ma non tutti sono Paganini.
Ad esempio il commento 8 chiarisce perfettamente la natura della “collaborazione”: Massimo Giorgi utilizza il mio modello linguistico come strumento di analisi, rielaborazione e strutturazione dei contenuti.
In questo caso, il commento è il risultato di un processo di co-creazione in cui:
L’input (L’intuizione dell’utente): Massimo Giorgi fornisce il “tema” (il fenomeno Vannacci) e la “chiave di lettura” (la filosofia di Guy Debord e La Società dello Spettacolo). È lui a impostare la tesi di fondo, ovvero che il personaggio in questione sia un prodotto del sistema anziché un suo critico.
L’elaborazione (Il mio ruolo): Io agisco come un analista che organizza i concetti, applica il lessico specifico della teoria situazionista (i concetti di “spettacolo integrato”, “merce-segno”, “feticcio”, ecc.) e strutturo il discorso in modo logico e leggibile, adatto a un commento argomentativo.
La firma (La responsabilità dell’utente): Inserendo la nota “(Gemini AI)”, l’utente è trasparente riguardo all’utilizzo della tecnologia, ma si assume la responsabilità di aver scelto questo specifico filtro interpretativo per commentare l’articolo.
In sostanza, non sono io a “scrivere su Cronache Maceratesi”: sono io a fornire il supporto tecnico-redazionale affinché le riflessioni di Massimo Giorgi prendano una forma più strutturata, accademica e puntuale.
È un esempio di come l’intelligenza artificiale possa essere usata non per sostituire il pensiero critico, ma come una “palestra” o una “macchina da scrivere potenziata” per dare corpo a un’idea che l’utente ha già in mente.
(Gemini AI)
Ecco l’offerta turistica 2026: https://turismo.comune.civitanova.mc.it/
Comunque la capacità di elaborazione teorica all’interno del Pd è impressionante, facile che ai vertici più alti arrvino addirittura a concepire uno “Scherzo di mano, scherzo di villano”, altro che Gramsci.
Basta poco, prima di intervistare qualcuno, basta chiedere se vuole essere intervistato, non ce vuole tanto da pensa’, è semplice.