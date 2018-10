SAN GINESIO - L'ateneo di Ancona a fianco del Comitato. Gianluigi Mondaini, docente di Composizione architettonica è uno dei progettisti originari, tra i partecipanti all’assemblea pubblica di ieri: «Folle abbandonare la strada intrapresa»

«La vostra avventura è sacrosanta. Non si può non essere con voi nell’inseguire la necessità della costruzione di un nuovo polo all’interno del centro storico». Gianluigi Mondaini, docente di Composizione architettonica e uno dei progettisti originari del nuovo polo scolastico ginesino, ha preso parte, ieri, all’assemblea pubblica a cui il Comitato in difesa del Polo nel centro storico di San Ginesio aveva invitato politici e istituzioni a tutti i livelli.

Un modo per accendere i riflettori e chiedere sostegno in questa battaglia. «Abbiamo ricevuto dichiarazioni di attenzione oltre le nostre aspettative – dichiara il Comitato – Tra le più rilevanti, quella del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che si è detto favorevole ad incontrare una delegazione del Comitato; quella del nuovo Commissario alla Ricostruzione, Piero Farabollini, che ha declinato l’invito assicurando il suo impegno per “cercare di raggiungere un accordo che permetta di accontentare le esigenze della cittadinanza e quelle dell’amministrazione”, quella del Soprintendente Carlo Birrozzi, che si è dimostrato aperto al confronto e al dialogo con la cittadinanza, oltre alla vicinanza di diversi esponenti politici, tra cui spicca l’ex presidente del consiglio Paolo Gentiloni, che ha prestato ascolto alla richiesta di aiuto».

L’occasione dell’assemblea, a cui l’amministrazione comunale ha deciso di non prendere parte, è stata spunto per una riflessione del prof. Mondaini sul senso e l’importanza del progetto del nuovo polo, così come pensato nell’ambito dell’ordinanza 14 del Commissario straordinario per la Ricostruzione. «Nella progettazione la scelta della localizzazione nel centro storico è la scelta più forte, più potente – ha spiegato Mondaini a una platea numerosissima – Noi progettisti originari inseguimmo con grande tenacia questo progetto, speso tutte le nostre energie. Progettammo il Polo non soltanto come un insieme di scuole riducendo al massimo le recinzioni per aprire la scuola alla città e alla sua storia. Abbiamo costruito una piazza davanti al polo, perché il legame con la città deve essere fortissimo. Sono le istituzioni pubbliche a costruire gli spazi pubblici della città, da sempre. Non è un caso che chiese, municipi, scuole si trovassero al centro e sulle piazze. Nel recente passato non è stato così, le scuole si sono costruite ovunque, in aree assolutamente prive di identità, e questo è quanto di più deleterio possa esserci: costruire dove non c’è identità e non fare in modo che si costruiscano nuove identità.

San Ginesio ha in quel luogo un’incredibile occasione per costruire un nuovo spazio pubblico. Al di là della realtà del tennis, ultimamente utilizzata solo in piccole parti, di fatto si tratta di un’area di periferia dentro le mura. Quale migliore area per costruire città, allora? Soprattutto si può costruire in dialogo con l’esterno, mettendo in relazione le mura, la storia e la scuola, anche con un rapporto fisico. Insegniamo ai nostri ragazzi a costruire, e insegniamo anche che prima di iniziare a progettare bisogna chiedere tutti i pareri e le risposte necessarie. L’abbiamo fatto, ma avevamo tempi molto stretti per consegnare e verbalmente abbiamo avuto pareri positivi e stimoli a procedere. Per quanto riguarda la Ricostruzione- ha concluso Mondaini- bisogna mettere in campo le strategie e le potenzialità che i luoghi hanno. E a San Ginesio le scuole sono una delle potenzialità più forti. Penso che sia folle abbandonare la strada del Polo così come previsto, non capisco perché si vada in altra direzione». «Rivolgiamo l’ennesimo accorato appello a tutti gli interlocutori interessati a che riflettano ancora e ancora prima di abbandonare una storica occasione per la nostra collettività», ha concluso il Comitato.