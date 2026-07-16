di Laura Boccanera

Fabrizio Ciarapica, Giuseppe Barboni, Luca Paolorossi, Paolo Diop, Danilo Zampaloni. Ecco alcuni degli uomini del Generale Vannacci protagonisti ieri allo Shada per la tappa marchigiana del leader di Futuro Nazionale.

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, passato nei mesi scorsi da Forza Italia a Fn dopo due mancate elezioni in Consiglio regionale, ha fondato un circolo vannacciano, lasciando di sorpresa il partito di provenienza, di cui era vicecoordinatore regionale. Una scelta accettata obtorto collo dai forzisti che però non hanno avuto reazioni tali da sovvertire lo status quo e consentendo di fatto a Ciarapica di portare avanti la sua campagna elettorale per le future politiche da amministratore. Vannacci ieri addirittura lo ha elogiato «per quanto fatto a Civitanova sul fronte sicurezza».

C’era poi anche quel Giuseppe Barboni di San Benedetto del Tronto, oggi indagato per lesioni e violenza privata nell’inchiesta sull’aggressione a un cittadino iracheno, vicenda per la quale ha più volte difeso il proprio operato sottolineando che lo rifarebbe e che allo Shada ha fatto foto con alcuni suoi “fan”.

Ufficialmente è della Lega, ma ha definito Vannacci “un buon amico” il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi anche lui salito ieri alla ribalta per aver smontato il microfono e strattonato un inviato di Pulp Podcast che stava facendo domande a Vannacci da lui ritenute insistenti e fuori luogo. In prima fila, al fianco di Paolorossi, c’era Paolo Diop, maceratese, nato in Senegal, con un lungo percorso nella destra italiana, da Sovranità partito vicino a CasaPound alla Lega, passando per Fratelli d’Italia e Noi Moderati, fino all’approdo in Futuro Nazionale.

Si è riaffacciato a Civitanova anche Danilo Zampaloni organizzatore di eventi sportivi che in città ha organizzato nel 2020 durante il primo mandato di Ciarapica il Motor days, evento che è stato al centro di un grosso dibattito polemico per i fondi pubblici concessi (anche la stessa maggioranza l’aveva contestato) e protagonista di un confronto acceso con l’allora assessore Pierpaolo Borroni. I due si erano vicendevolmente accusati: Borroni accusava Zampaloni di averlo minacciato, quest’ultimo lo accusava invece di calunnia. Zampaloni ieri è sceso dall’auto assieme a Ciarapica e Vannacci.

Accanto a loro, un esercito di giovanissimi. Molti erano minorenni, tanti non hanno ancora l’età per votare e quasi tutti non avevano mai assistito a un incontro elettorale. Eppure, sotto il sole dello Shada, erano loro la maggioranza del pubblico accorso per ascoltare Roberto Vannacci. Più ragazzi che ragazze, arrivati da tutta la regione: c’era chi voleva sentire dal vivo il generale, chi condivide le sue idee e chi, invece, era lì per capire il fenomeno politico del momento, «studiare il nemico». Era il popolo dei giovani che ieri ha affollato lo Shada, un luogo che solitamente conoscono solo nella versione by night. Sono arrivati dal fermano, un gruppo di amici da Porto Recanati, da Macerata e da altri comuni limitrofi.

Forse anche la location ha contribuito al successo dell’incontro. Un po’ sulla falsariga di quanto già aveva fatto Matteo Salvini nell’estate del 2019, quando dal Papeete portava avanti la campagna elettorale intercettando una fetta di elettori “giovani”. Ma ora molti dei ragazzi che oggi erano qui, Salvini sanno a malapena chi sia. Né che quanto oggi Vannacci ripete, Salvini e Meloni già lo dicevano 10 anni fa: ad esempio il valore della famiglia tradizionale: “Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana” detto dalla premier Giorgia Meloni o “l’Italia agli italiani” topos retorico di Salvini.

Tra gli argomenti che trovano maggiore consenso c’è quello della remigrazione, tema centrale dell’intervento di Vannacci. Per molti dei ragazzi presenti il dibattito non resta astratto, ma si lega a problemi percepiti nella vita quotidiana, come le baby gang e il fenomeno dei maranza. Una realtà che periodicamente torna anche nella cronaca cittadina e che, per diversi giovani, rappresenta la principale ragione di vicinanza alle posizioni del leader di Futuro Nazionale.

«È il primo leader politico che seguo, su quasi tutto sono d’accordo con lui. E mi è piaciuto molto quando dice che i ragazzi devono poter lavorare a 14 anni» racconta un giovane arrivato allo Shada assieme agli amici. C’è anche chi è arrivato da fuori provincia, addirittura da Fermo, a soli 14 anni per partecipare: «Molte delle sue argomentazioni mi piacciono – dice il 14enne – già con la Meloni si parlava di rimpatri e blocco navale, ma non l’ha fatto, speriamo che la remigrazione possa essere messa a punto. Molti immigrati vengono qui e spacciano, creano casini e speriamo che con la remigrazione questo problema possa risolversi. Anche nel fermano e nelle zone più piccole le baby gang vanno in giro, fanno casini, menano e creano molti problemi, soprattutto a noi giovani».

Ad affascinare di Vannacci è anche la figura dell’uomo autoritario: «penso che sia importante seguire la politica già da questa età -dice un 17enne – mi ha colpito il suo carisma e come parla», mentre altri due ragazzi di Civitanova dicono: «Siamo qui un po’ per curiosità, un po’ perché Vannacci sta riuscendo a portare dalla sua parte i giovani. Mi piace soprattutto quando parla di remigrazione: se uno delinque deve tornare a casa sua». Altri si addentrano nel chiaroscuro del personaggio Vannacci: «ha parlato molto bene – sostiene un altro ragazzo – è un politico veramente abile e ha detto cose corrette sulla questione demografica italiana. Però ad esempio a me preoccupa l’economia e credo che si dovrebbe parlare di più anche di queste cose, non solo della remigrazione».

Ma ad ascoltarlo anche persone più “anziane” e perfino con un passato “di sinistra” come Luca Cesaretti di 58 anni di Civitanova: «sono padre di 4 figlie, un passato da militante del centrosinistra – afferma – ci dobbiamo rendere conto che noi italiani per non passare da razzisti abbiamo esagerato in tolleranza. Quello che Vannacci dice in parte è vero, cioè ci dobbiamo rendere conto e prendere coscienza che così non possiamo andare avanti. Anche a livello statistico chi delinque in percentuale è quasi sempre straniero».

Non mancano però anche alcune voci critiche: tra i tanti giovani arrivati c’è anche ad esempio Tommaso Parrino, candidato alle elezioni comunali 2026 per Macerata con la lista Uniamo Macerata per Tittarelli sindaco. In questo caso la presenza è dovuta per “studiare” il nemico e la presa che Vannacci ha sul pubblico e sull’elettorato. «C’è chi dice che alla sinistra servirebbe un Vannacci – sottolinea Parrino – Io la trovo un’affermazione radicale ma in parte condivisibile. Sicuramente al centrosinistra serve un una figura carismatica che porti avanti quelle battaglie per cui il il centrosinistra e la sinistra potrebbero raccogliere consensi. Credo che la figura di Vannacci sia inquietante per il centrodestra: parla di remigrazione, ma non dice dove troverà i soldi, ha una retorica di slogan e inneggia ad un orgoglio italico nostalgico».