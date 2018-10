LA CROCE ROSSA ha realizzato un progetto diretto a centri che sono stati colpiti dal terremoto. Due le attività principali: educazione ad uno stile di vita sano e lo studio della manovre di rianimazione di base. Il 24 ottobre si svolgerà un convegno all'Abbadia di Fiastra per inaugurare l'iniziativa

Adotta un comune cardioprotetto, iniziativa della Croce Rossa che sarà inaugurata il 24 ottobre e che coinvolge 11 comuni colpiti dal sisma. Lo scopo è quello di aiutare i residenti ed educarli ad uno stile di vita corretto e fornire informazioni sulle manovre di rianimazione. Dopo il terremoto del 24 agosto 2016 la Croce Rossa delle Marche ha promosso il progetto nelle comunità terremotate. L’iniziativa ha come target iniziale 11 comuni del cratere sismico. Due le attività principali di azione individuate dal team che si occupa del progetto: l’educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani, la diffusione della conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto e nel bambino, anche mediante l’utilizzo del defibrillatore.

Per questo, ogni Comune è stato dotato di colonnine Dae (defibrillatore semi-automatico esterno), posizionate in luoghi di accesso pubblico e i cittadini saranno formati come esecutori Blsd (Basic life support & defibrillation). Il progetto prevede anche una parte specificatamente dedicata al rapporto volontario-cittadino. È necessario, infatti, ricostruire il tessuto socio-sanitario dei comuni colpiti dal sisma, ripristinando le relazioni e rafforzando la collaborazione tra i Comitati territoriali della Croce rossa italiana e le centrali operative del 118, al fine di garantire, giorno dopo giorno, il normale svolgimento delle attività operative e formative, compromesse nella fase emergenziale. A dare l’input al progetto, anche diversi studi condotti sulle popolazioni colpite dal sisma, compreso quello dell’Aquila del 2009. Secondo l’indagine lo stress post traumatico modifica negativamente lo stile di vita della popolazione aumentando il consumo di fumo, alcol, farmaci antidepressivi e la conseguente insorgenza di patologie quali l’ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e sovrappeso. Il 24 ottobre, dalle 8,45, si terrà un convegno all’Abbadia di Fiastra, che ha ottenuto il patrocinio dell’ordine dei giornalisti della Regionale Marche. Interverranno esperti di medicina d’urgenza e cardiologia che illustreranno l’importanza della prevenzione e dell’intervento precoce in casi di arresto cardiaco. Durante la giornata si svolgerà inoltre una sessione formativa di mass training BLS (addestramento collettivo sulla rianimazione cardiopolmonare) a cura degli Istruttori del Centro di Formazione Regionale Croce Rossa Marche, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Sarnano. Saranno presenti, tra gli altri: Nadia Storti, direttore sanitario Asur Marche, Susanna Balducci, responsabile sale operative e piani speciali della Protezione civile, Gaetano Bocci, cardiologo dell’Ares Marche, Maurizio Menarini, responsabile nazionale medicina critica dell’emergenza Società italiana di anestesia e rianimazione, Ermanno Zamponi, direttore 118 Macerata, Flavio Paride Postacchini, direttore 118 Piceno Soccorso, Fabio Cecconi presidente regionale Cri Marche, Andrea Galvagno, direttore sanitario Cri Marche, Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente Fondazione Carima Macerata e presidente della Croce Rossa di Macerata.