Danneggiano una fontana nella piazza di Castelraimondo, denunciati due ragazzi. I carabinieri sono risaliti a loro nel giro di tre giorni dalla denuncia del gesto vandalico. I fatti sono avvenuti in qualche giorno prima, nella notte tra il 16 e il 17 luglio.

Quella notte è qualcuno aveva danneggiato la fontana nella centralissima piazza della Repubblica. Un atto vandalico compiuto da sconosciuti che era stato denunciato qualche giorno dopo, il 23 luglio dal vice sindaco della cittadina. Immediate le indagini dei carabinieri della stazione di Castelraimondo. Grazie ad una rapida ed efficace attività di indagine condotta sul territorio i militari sono risaliti ai responsabili. Denunciati due giovanissimi, residenti a Serravalle e Muccia.