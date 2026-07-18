di Francesca Marsili e Michele Carbonari

Due morti in un incidente con la moto lungo la provinciale 78 tra Colmurano e Urbisaglia, su di un piccolo ponte che collega i due comuni. L’incidente è avvenuto questa sera intorno alle 20,30. Vittime sono un uomo di 50 anni di Serravalle, Giancarlo Petri, e una donna di 49 anni di Visso, Emanuela Taschini. Il 118 ha tentato di rianimare i due motociclisti.

È arrivata anche l’eliambulanza mentre gli operatori dell’emergenza cercavano di salvare la vita ai feriti. Purtroppo entrambi sono morti. Le loro condizioni erano disperate.

Secondo quanto è stato ricostruito sulla dinamica, la moto, una Yamaha su cui viaggiavano l’uomo e la donna, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri (sul posto i militari della stazione di Urbisaglia e quelli della Compagnia di Tolentino), ha tamponato un furgone, con alla guida un pensionato di Urbisaglia (rimasto illeso), che la precedeva. L’impatto, avvenuto all’altezza di via Setificio, è stato violentissimo.

Un testimone ha riferito di aver visto la moto alzarsi in aria e poi ricadere a terra. Immediata la richiesta di soccorso al 118. Sul posto sono arrivate ambulanze e automedica, i carabinieri, e i vigili del fuoco. Il personale dell’emergenza ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Sempre secondo le prime informazioni i sanitari hanno cercato di rianimare i feriti, ma non si sono ripresi. La situazione comunque è apparsa da subito disperata. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.

(Ultimo aggiornamento alle 23,20)