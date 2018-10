SISMA - Il governatore fa il punto a 24 mesi dalle scosse del 2016. «È stata un’emergenza di carattere eccezionale che ha coinvolto un terzo del territorio. Il lavoro della Regione, in questi mesi, è servito a mettere a sistema fondi e progetti, con la creazione di un patto per lo sviluppo che ha coinvolto tutti gli enti e le realtà del territorio e la messa a sistema di tutti i fondi europei aggiuntivi dedicati al terremoto»

«A due anni dal sisma si sta concludendo lo stato di emergenza, previsto fino a dicembre e che probabilmente verrà prorogato. La Regione ha, ora, lo sguardo rivolto alla ricostruzione». A dirlo il governatore Luca Ceriscioli che a due anni dal terremoto fa il punto della situazione. Il presidente della Regione spiega che «Su un totale di 348 milioni di euro di contributi assegnati alle quattro Regioni coinvolte, le Marche hanno assunto impegni finanziari per 240 milioni di euro. Quella delle Marche è stata una emergenza di carattere eccezionale, perché – ricorda Ceriscioli – ha coinvolto un terzo del territorio. A questo punto sono sostanzialmente concluse tutte le attività principali che stanno consentendo ai cittadini di tornare a casa. Fattori determinanti, in questo senso, sono stati, da un lato, la delocalizzazione delle attività produttive (sono aperti oggi 322 cantieri e tutte le attività produttive che avevano fatto richiesta sono state delocalizzate) e, dall’altro, la particolare attenzione per l’edilizia scolastica. Già da un anno, inoltre, non si raccolgono le macerie per strada e la Regione sta seguendo le demolizioni in collaborazione con i Comuni». Sulla fase della ricostruzione che tante critiche sta attirando per la lentezza con cui le cose si stanno muovendo, Ceriscioli spiega che nelle Marche sono arrivate oltre 5mila richieste, circa 1.500 sono state autorizzate. Mentre sono 192 i milioni di euro concessi e, dice la Regione, i lavori sono stati liquidati per 40 milioni (per completamento o per stato di avanzamento).

«L’iter per le pratiche edilizie non ha avuto però particolari semplificazioni – sottolinea Ceriscioli – e questo è la causa del fatto che il numero dei progetti non è altissimo. Troppi i vincoli che non sono stati eliminati. Il problema è che la ricostruzione continua ad essere portata avanti con strumenti normativi ordinari, mentre noi siamo in una situazione straordinaria. Occorre mettere il territorio in condizione di usare tutte le risorse economiche che sono a disposizione e sono una opportunità straordinaria. Il lavoro della Regione, in questi mesi, è servito a mettere a sistema fondi e progetti, con la creazione di un patto per lo sviluppo che ha coinvolto tutti gli enti e le realtà del territorio e con la messa a sistema di tutti i fondi europei aggiuntivi dedicati al sisma. I 400 milioni di fondi che l’Europa ha destinato alle Marche – aggiunge il governatore – vanno letti come un salto di qualità del sistema. Sono risorse che possono essere impiegate per riqualificare la produzione, per aver strumenti nuovi, creare filiere dove il valore aggiunto rimane in mano alle imprese, per fare formazione e, infine, per accedere al credito». I bandi attivati sinora sono 70 – dice la Regione –, con il fondo per lo sviluppo regionale (Fesr, che vale 248 milioni di euro), 969 le domande finanziate e 41 milioni di euro pagati ai beneficiari. Per quanto riguarda i fondi Psr per l’agricoltura (160 milioni in più rispetto alla dotazione ordinaria), per un totale di 24 bandi attivati. La Regione parla poi delle risorse del Fse: l’assessorato al Lavoro e alla Formazione ha pubblicato bandi per il sostegno all’occupazione, al reddito, alla creazione di nuove imprese e alla formazione professionale. Ad oggi, nell’area del sisma, sono 96 le imprese che beneficiano degli aiuti alle assunzioni previsti e 47 le nuove imprese create. Sul fronte della formazione sono usciti bandi dedicati alla popolazione del cratere e finalizzati a concedere incentivi alle imprese intenzionate ad assumere i tirocinanti, che hanno già coinvolto 859 lavoratori.