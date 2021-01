AGOSTO 2020 - Nel pieno dell'estate il lockdown sembra un lontano ricordo, spiagge e locali affollati. Il caso della partita di calcetto femminile a Civitanova con gli spalti pieni. E a poche settimane dalla Regionali, da destra e sinistra tutti approfittano per fare campagna elettorale sotto l'ombrellone. Muore l'artista Valeriano Trubbiani

I fatti salienti del 2020 raccontati mese per mese. L’anno che sarà ricordato come quello legato al Coronavirus, con i periodi di lockdown, le morti, i contagi, è stato caratterizzato anche da tanti altri fatti. E’ iniziato con una tragedia avvenuta il 9 gennaio con la morte del 16enne Mattia Perini, l’anno bisestile si è concluso con un omicidio avvenuto la vigilia di Natale a Montecassiano. Da Wuhan al vaccino, dalla cronaca alle notizie curiose, il 2020 è stato anche l’anno delle elezioni regionali e comunali a Macerata che hanno visto un cambio degli schieramenti al governo, passati dal centrosinistra al centrodestra. Questi giorni pubblicheremo 12 articoli, uno per ogni mese, per andare a ritroso e ripercorrere l’anno attraverso i link allegati.

***

Le spiagge affollate, il sole, i turisti. Il Covid sembrava un ricordo lontano e la spiaggia torna ad essere protagonista dell’estate. I timori di restrizioni sotto l’ombrellone hanno lasciato il posto ad una stagione senza precedenti. Ma i locali affollati dividono la cittadinanza: video, foto delle serate, dei balli fino all’alba senza mascherina fanno capolino sui social. La parola più pronunciata è “assembramento”, tutti li vedono, tutti li fanno, ma nessuno li sanziona. Ma se il mare è il grande protagonista, anche la montagna vive un rinnovato momento di gloria. Le località di montagna, i boschi, l’entroterra ancora colpito dal terremoto diventano mete di visita, di passeggiate. Per Ferragosto è sold out ovunque. Ma è un sogno destinato a svanire presto. E infatti il 15 agosto stesso le discoteche vengono chiuse. E a fine mese cominciano a vedersi i risultati delle vacanze all’estero: risalgono i contagi. In provincia c’è il caso di una comitiva di ritorno dalla Grecia, in 4 positivi. Ma sono numerose anche le fake news che attorno al virus circolano come il contagio del cantante Pupo presente al premio Ravera di Tolentino. Non era vero niente e sia il cantante che il comune hanno denunciato. A Civitanova un torneo di calcetto raccoglie sugli spalti tutti vicini compagni e genitori come fosse una competizione internazionale, le foto fanno il giro del web, gli organizzatori lo sospendono. Ma agosto è anche il mese in cui entra nel vivo la campagna elettorale: i “big” della politica arrivano nella provincia a sostenere i propri candidati consiglieri.

Matteo Salvini della Lega fa diverse puntate nelle Marche e in una di queste addirittura ne approfitta per fare il bagno a Porto Recanati. Giorgia Meloni sostiene Francesco Acquaroli e il settore wedding vestita da sposa. A cavallo di Ferragosto la spiaggia viene scelta anche dal candidato regionale Maurizio Mangialardi per il suo “beach tour”, la campagna elettorale lungo la costa toccando le principali città marittime. A Macerata si avvicina il voto e vengono presentate le liste: ci sono 533 consiglieri per 5 candidati sindaci. Ma agosto sarà ricordato anche per alcuni episodi di cronaca: in provincia due uomini perdono la vita a causa di incidenti stradali. Si tratta di Dino Cimini, 85enne di Potenza Picena e di Terenzio Marziali, 63enne di Civitanova, dipendente comunale del servizio di spazzamento. Tra i lutti che hanno colpito la provincia anche la morte dello scultore, incisore e artista Valeriano Trubbiani. Tra gli episodi criminosi si ricorda l’assalto armato alla filiale dell’istituto Monte dei Paschi di Siena di Trodica di Morrovalle. I banditi hanno assaltato il bancomat con un carro attrezzi rubato poco prima dall’azienda Gramaccini di Loreto.

(l. b.)