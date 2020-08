IL GORES ha dato il via ai test sierologici dal 24 agosto. Il docente è stato sottoposto a tampone. E' asintomatico e si trova in isolamento

Un insegnante trovato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è il Gores che ha sottoposto a tampone il docente nel percorso di controlli dedicati alla scuola in vista dal ritorno in aula del 14 settembre. Si tratta di test sierologici (che poi vengono approfonditi con il tampone in caso siano riscontrate positività) che sono fatti su base volontaria. Non solo a insegnanti ma anche a personale non docente. Il primo positivo è un insegnante che era risultato positivo al test sierologico, in seguito confermato con il tampone. L’insegnante, asintomatico, è in isolamento ed è stato inserito nel percorso attivo di sorveglianza sanitario. I test sierologici effettuati ad oggi nel percorso scuola, iniziato il 24 agosto, sono 2.347. I risultati sono in fase di elaborazione. Il Gores non ha reso nota la provincia di residenza del docente.



Nel complesso nelle Marche sono 11 le persone positive. Di queste una si trova ricoverata in terapia intensiva. Rispetto a ieri sono dunque due in più i pazienti in ospedale.