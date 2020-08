IL TITOLARE del locale del centro e candidato consigliere con La città di tutti sulla nuova ordinanza del ministro della Salute: «La decisione di chiudere le discoteche non lascia molto stupiti, la decisione di fare indossare le mascherine dopo le 18 nei luoghi del divertimento è simpaticamente originale. Ora vorrei far notare come le regole anti covid non sono mai state prese in considerazione nei centri del divertimento, mentre qui si sono chiusi locali e fatte crociate per cento persone in giro la sera»

di Luca Patrassi

Il balletto delle mascherine è al centro delle polemiche estive, specialmente per il risvolto che da oggi coinvolge i locali che fanno (meglio, facevano) musica, all’aperto o al chiuso. Già la differenza di numeri tra Macerata e Civitanova è abissale, ma le foto pubblicate dagli stessi protagonisti sui social lasciano intendere che in riva al mare il clima è stato più mite, caldo torrido sempre ma con più libertà di muoversi senza troppi vincoli, mascherine e non. Tradotto: a Civitanova il sindaco Fabrizio Ciarapica ha con orgoglio sottolineato come la città ha avuto un boom di presenze turistiche, a Civitanova i gestori di diversi locali hanno sottolineato con piacere il successo delle loro serate, a Macerata l’unico che è riuscito a trovare a Ferragosto un centinaio di turisti tutti insieme – in piazza alle 12 per il giro dei pupi dell’orologio della torre – è stato l’assessore regionale alla Protezione civile, il maceratese Angelo Sciapichetti, il cui essere spesso presente sul campo è stato alfine premiato. Se Civitanova rideva, ora un po’ meno per via dello stop ai locali con musica, Macerata “piange”, non miseria ma un po’ di stizza c’è. Se ne fa interprete il contitolare del bar Cabaret, e anche candidato consigliere alle comunali nella civica di centrosinistra La Città di Tutti, Giorgio Ripari.