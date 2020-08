CORONAVIRUS - L'imprenditore di 94 anni è in buone condizioni anche se ha sviluppato alcuni sintomi. In isolamento anche altri familiari

L’imprenditore fabrianese Francesco Merloni positivo al Covid. Il fondatore e presidente onorario di Ariston Thermo Group, ex parlamentare ed ex ministro dei Lavori pubblici, 94 anni, si è sottoposto al tampone dopo una vacanza in Sardegna con la famiglia. Si trova ora ricoverato all’ospedale di Torrette. Ha sviluppato alcuni sintomi, ma le sue condizioni sono buone. Positivi, secondo quanto risulta all’Ansa, anche altri componenti della famiglia, che sono in isolamento domiciliare a Fabriano. Francesco Merloni è anche il presidente della Fondazione “Aristide Merloni”, istituto per lo sviluppo sociale ed economico, e della Fondazione Marche, nonché presidente dell’AREL, Agenzia di Ricerche e Legislazione fondata da Beniamino Andreatta. Ha guidato il gruppo Ariston per oltre quarant’anni, trasportandolo in una realtà internazionale, presente in più di 150 paesi.