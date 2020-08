MARCHE 2020 - Sono state presentate le liste che sostengono i sette candidati governatore

di Federica Nardi

In corsa per la poltrona di governatore delle Marche sono in sette. Francesco Acquaroli (RicostruiAmo le Marche) rappresenta il Centrodestra, Maurizio Mangialardi (Insieme Marche) il centrosinistra, Gian Mario Mercorelli guida il M5s, Sabrina Banzato è la candidata di Vox Marche, Roberto Mancini di Dipende da Noi, poi c’è il candidato comunista Fabio Pasquinelli (Per le Marche), e a loro oggi si è aggiunta la lista “Riconquistare l’Italia” Fronte sovranista italiano con la candidatura di Alessandra Contigiani. Di seguito i candidati e le liste che li sostengono.

Francesco Acquaroli

FRATELLI D’ITALIA – Ancona: Marco Ausili, Mirella Battistoni, Goffredo Brandoni, Carlo Ciccioli, Renato Frontini, Milva Magnani, Maria Grazia Mariani, Cinzia Petetta, Lorenzo Rabini. Pesaro: Nicola Baiocchi, Francesco Baldelli, Federica Battazzi, Francesco Cavalieri, Maria Mencarini, Giorgio Mochi, Carla Nicolini. Macerata: Pierpaolo Borroni, Francesco Pio Colosi, Tiziana Gazzellini, Elena Leonardi, Simone Livi, Maria Letizia Scalpelli. Fermo: Saturnino Di Ruscio, Romina Gualtieri, Andrea Putzu, Marina Lina Vitturini. Ascoli: Andrea Assenti, Guido Castelli, Anna Rita Cinaglia, Monica Mancini Cilla.

LEGA – Macerata: Luigi Zura Puntaroni, Emanuela Addario, Maika Gabellieri, Renzo Marinelli, Anna Menghi, Filippo Saltamartini. Ancona: Sandro Zaffiri, Alberto Maria Alessandrini, Antonella Andreoli, Mirko Bilo’, Chiara Biondi, Lindita Elezi, Angela Galassi, Milco Mariani, Stefania Palazzesi. Pesaro: Mirco Carloni, Giorgio Cancellieri, Giovanni Dellasta, Francesca Fedeli, Lorella Marchegiani, Luca Serfilippi, Francesca Tricca. Fermo: Marzia Malaigia, Mauro Lucentini, Marco Marinangeli, Daniela Tisi. Ascoli: Andrea Antonini, Monica Acciarri, Nadia Lucadei, Raffaele Tassotti.

FORZA ITALIA – CIVICI PER LE MARCHE (in aggiornamento) – Macerata: Fabrizio Ciarapica, Raffaele Delle Fave, Gianluca Pasqui, Nicoletta Governatori, Sabrina Baiocco, Tamara Tordini.

MOVIMENTO PER LE MARCHE (in aggiornamento)- Ancona: Gabriele Galeazzi, Fabiana Ippolito, Tiziana Chiarotti ed Antonio Tirini. Pesaro: Anna Maria Marinai, Mauro Ruggeri e Bruno Barbieri. Macerata: Pietro Siciliano, Giancarlo Giulianelli, Giovanni Chiucchi, Romina Leonbruni, Benedetta Abbadini (con i suoi 22 anni, la più giovane della pattuglia) e Ludvina Cinti, del comitato La terra trema, noi no. Fermo: Michela Polimanti e Maurizio Piergallini. Ascoli: Giorgio De Vecchis, Raniero Pipponzi e Oriana Tirabassi per Ascoli.

UDC – Ancona: Paolo Niccoletti (capolista), Corrado Panetti, Simona Catalani, Anna Lucchini, Maurizio Donninelli e Franco Rosini. Pesaro: il capolista è Davide Del Vecchio, Francesca Cecchini, Marcello Mei, Lorella Galante, Fabio Giovanelli, Bruna Chiuselli e Domenico Palombaro. Macerata: Luca Marconi (capolista), Elena Pompei, Ilenia Sabbatini, Lorenzo Cignali e Pierpaolo Fabbracci. Fermo: Giambattista Catalini, Caterina Donati, Lucia Parlatoni e Moreno Bellesi. Ascoli: Vincenzo Ballatori, Federica Trenta.

CIVITAS CIVICI -Ascoli: Giovanni Silvestri, Stefano Babini, Maria Luisa Fiori, Alberta Brandimarte. Fermo: Marco rotoni, Ubaldo Belletti, Giovanna Paci, Monia Monaldi. Macerata: Giuseppe Pezzanesi, Flavio Zura, Walter Antonelli, Anna Maria Tittarelli, Paola Giorgi, Deborah Pantana. Ancona: Gianluca Castagnani, Alessandro Teodori, Corrado Canafoglia, Pierluca Milletti, Maurizio Grilli, Yasmin Al Diry, Cristina Castellani, Melissa Sciacca, Maria Luisa Cerioni. Pesaro: Lucio Pompili, Giorgio Cattò, Giacomo Rossi, Lucia Tarsi, Tatiana Betonica, Giorgia Giacomuzzi, Daniela Fradelloni.

Sabrina Banzato

VOX MARCHE – Ancona: Rossella Sbarbati, Silvana Carletti, Claudio Piersimoni, Jonathan Mc Carthy, Enzo D’Addesa, Altea Nori Ippolita, Jonata Giacchetta (candidato indipendente Partito Valore Umano), Luigi Sbaffo (candidato indipendente Partito Valore Umano), Giuliana Bianchini. Macerata: Alessandro Lippo, Guglielmo Magri, Annarita Bramucci, Patrizia Bianchini, Maurizio Nardozza, Tiziana Ramadori (candidata indipendente Partito Valore Umano). Pesaro: Sabrina Banzato, Matteo Druda, Pierluigi Carnicelli, Stefano Ziosi, Lucia Boldrini, Stefano Tontini (candidato indipendente Partito Valore Umano), Marina Marini (candidata indipendente Partito Valore Umano), Pierluigi Carnicelli. Fermo: Stefania Acquaticci, Massimo Divisi, Giuliana Crisanti, Mariano Moresi. Ascoli Piceno: Domenico Mastrangelo, Maria Rosa Ferritto, Roberto Marcoionni (candidato indipendente Partito Valore Umano), Assunta Cosignani.

Alessandra Contigiani

Ascoli: Susanna Urriani, Claudio Di Giosia, Federica Durantini, Christian Di Marco. Fermo: Massimiliano Marcianesi, Sara Trentanni, Lorenzo D’Onofrio, Stefania De Leonibus. Macerata: Alessandra Contigiani, Daniel Bonacci, Arianna Valeri, Gianluca Baldini. Pesaro: Matteo Rossini, Maria Calò, Gabriele Paiardini, Alessandra Finocchio, Monica Ricci.

Roberto Mancini

DIPENDE DA NOI – Ancona: Lucia Albanesi, Andrea Antolini, Mauro Borioni, Paolo Campanelli, Giuseppe Ciarrocchi, Lara Polita, Maria Letizia Ruello, Emanuela Sbriscia. Pesaro: Genni Ceresani, Massimo D’Agnillo, Maria Giovanna Depau, Corrado Filippini, Vittorio Ondedei, Alessandro Panaroni, Laura Testasecca. Macerata: Elisabetta Giorgini, Katiuscia Merlini, Antonio Pagnanelli, Barbara Salcocci, Matteo Simoni, Fabio Taffetani. Fermo: Fabio Bernardini, Luisella Pieroni, Stefano Ricci e Mina Viscione. Ascoli: Paola Cantalamessa, Francesco Corradetti, Fabrizio Leone e Paola Maria Petrucci.

Maurizio Mangialardi

PD – Ancona: Antonio Mastrovincenzo, Manuela Bora, Emanuele Lodolini, Mirella Giangiacomi, Fabio Sturani, Mauro Pellegrini, Manuela Carloni, Michela Bellomaria e Giorgia Fabri. Ascoli: Anna Casini, Paolo D’Erasmo, Augusto Curti e Sara Calisti. Fermo: Maria Teresa Illuminati, Annalinda Pasquali, Francesco Giacinti e Fabrizio Cesetti. Macerata: Francesco Micucci, Roberta Pennacchioni, Loredana Riccio, Giovanna Salvucci, Sauro Scaficchia e Romano Carancini. Pesaro: Andrea Biancani, Renato Claudio Minardi, Margherita Pedinelli, Stefano Ridolfi, Monica Scaramucci, Daniele Tagliolini e Micaela Vitri.

MARCHE CORAGGIOSE – Ancona: Gianni Maggi, Serena Cavalletti, Maria Pia Bacchielli, Elsa Frogioni, Rita Giacconi, Gabriele Mazzuferi, Andrea Mosconi, Carlo Sorpino, Salvatore Tarantini. Pesaro: Daniela Ciaroni, Roberto Antoniucci,Gianni Collina, Annunziata Manna, Massimo Massalini, Fabiola Pacassoni, Alessandro Vicchi. Macerata: Francesco Bravi, Paola Petrelli, Cristiana Cecchetti, Giovanni Chiarella, Ariana Kosova Hoxha, Massimo Lambiase. Fermo: Sonia Capeci, Franco Menicali, Reza Saee, Annunziata Ubaldi. Ascoli: Riccardo Morelli, Maria Liliana Brunetti Varagnolo, Stefania Spacca, Gian Filippo Straccia.

LE NOSTRE MARCHE E IL CENTRO con Mangialardi Presidente – Pesaro: Loretta Bravi, Silvia Gelardi, Francesca Francesconi, Michele Di Pumpo, Dante Pierini, Maurizio Biselli, Pietro Rossi. Ascoli: Peroni Cinzia, Camela Valeriano, Novelli Domenico, Vitali Maria Luisa. Macerata: Stefano Ghio, Stefano Cardinali, Giacomino Piergentili, Curzi Claudia Maria, Dichiara Loretta, Vitarelli Susanna. Fermo: Maura Malaspina, Giancarlo Fermani, Maria Rosaria Borriello, Giampietro Cappella. Ancona: Sofia Giovannetti, Marco Gnocchini, Luisa Lattanzi, Massimo Marcellini, Maria Grazia Oombrosi, Ugo Pesciarelli, Augusto Taccaliti, Anna Virginia Vincenzoni, Maurizio Zandegù.

MANGIALARDI PRESIDENTE – Pesaro: Emanuela Giovannetti, Tiziano Busca, Maria Assunta Valeri Guidarelli, Maurizio Sudano, Katjuscia Vindaci, Giacomo Pieri detto Zico, Paola Porfiri. Ancona: Italo D’Angelo, Rossella Dadea, Amer Dachan, Antonella Moretto, Carlo Pesaresi, Deborah Vico, Graziano Fioretti, Paola Soverchia, Giampiero Marinelli. Macerata: Mihaela Elena Cosnstantin, Michele Acquaviva, Barbara Morresi, Sandro Rossi. Fermo: Vincenzo Garino, Marika Alesiani, Massimo Serena, Sabrina Attanasio. Ascoli: Marino Lattanzi, Andrea Cardilli, Katiuscia Maria Grazia De Biase, Claudia Montenovo.

ITALIA VIVA – Macerata: Flavio Corradini, Francesco Fiordomo, Natalia Conestà, Manila Ilari, Lucia Pistelli, Massimiliano Bucchi. Pesaro: Federico Talé, Simonetta Giubilaro, Lucio Venerucci, Serena Biagini, Boris Rapa, Maria Grazia De Carolis, Elisabetta Patanowska. Ascoli: Fabio Urbinati, Maria Stella Origlia, Davide Aliberti, Eleonora Bellagamba. Fermo: Alessio Terrenzi, Milena Sebastiani, Fabio D’Erasmo, Emanuela Lanfranchi. Ancona: Fabiola Caprari, Nicoletta Cella, Maria Teresa Cechile, Franco Federici, Antonio Gitto, Maurizio Marchionni, Giacomo Marinelli, Francesco Possanzini, Paola Zivcovich.

RINASCI MARCHE – Ancona: Morbidoni Mattia, Petrini Francesca, Santarelli Luca, Sagramola Giancarlo, Rubegni Roberto, Capuzzo Gianna, Doffo Diletta, Manzotti Corrado, Remini Rosita. Ascoli: Spinozzi Luciano, Riga Barbara, Bargiacchi Evelin, Alfonsi Edward Rino. Fermo: Pazzi Ugo, Antolini Francesca Annalisa, Feroci Marco, Pasquini Giada. Pesaro: Carrabs Gianluca, Conti Rosa Maria Fattori Cora, Loffreda Pierpaolo, Marini Adrio, Santelli Sabrina, Valentini Anna. Macerata: Venanzo Ronchetti, Alessandra Zampetti, Sabrina Ercolanoni, Sandro Bisonni, Francesco Acquaroli, Giulia Messere.

Gian Mario Mercorelli

MOVIMENTO 5 STELLE – Ancona: Roberto Bracciatelli, Stefania Martinangeli, Paolo Paladini, Stefania Pancioni, Andrea Quattrini. Pesaro: Pierluigi Ferraro, Giancarlo Fichera, Marta Carmela Raimonda Ruggeri, Sjeva Scozzafava, Filippo Villanelli. Macerata: Riccardo Arbuatti, Maria Arco Boiano, Valentina Cannone, Frediana Capone, Gian Mario Mercorelli, Alessandro Natali. Ascoli: Laura Ciabattoni, Rosario Davide Ermanno, Peppino Giorgini, Elena Russo. Fermo: Danilo Monterotti, Angela Morganti, Catia Orlandi, Mirko Temperini.

Fabio Pasquinelli

PCI – (In attesa)

(redazione Cronache, in aggiornamento)