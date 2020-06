MACERATA - La presidente Marcolini informa i donatori su come prenotare e rivolgere domande o richieste di informazioni

«E’ assolutamente necessario pianificare le donazioni nei giorni, negli orari, secondo i diversi gruppi sanguigni». L’appello è di Elisabetta Marcolini, presidente dell’Avis Macerata. «Per tale programmazione è indispensabile che i donatori si rivolgano alla segreteria dell’Avis locale (e non di Ancona) per prenotare la donazione o anche rivolgere domande e richieste di informazioni – specifica la presidente in una nota – I donatori di Macerata dovranno contattare i numeri 0733263838 oppure 3392682554. In questa emergenza è particolarmente importante la collaborazione e la sinergia».