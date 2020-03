SPERIMENTAZIONE - Michele Tempesta di Marche Nord e Giancarlo Titolo del Santa Croce di Fano stanno provando il Tocilizumab

Un farmaco per l’artrite per i pazienti affetti da Covid-19. Ne parla Michele Tempesta, direttore del dipartimento di Emergenza urgenza di Marche Nord: «Al momento sono 11 i pazienti Covid trattati nell’azienda ospedaliera Marche Nord con il farmaco “Tocilizumab” per la cura dell’artrite. Dalle prime somministrazioni nei pazienti già molto gravi, intubati e già in Rianimazione, a cui viene somministrato il farmaco, si registra un lieve miglioramento, mentre sono più evidenti le ricadute positive nei ricoverati non ancora intubati. Siamo ancora in una fase di sperimentazione e cautela». Nei casi meno gravi la somministrazione avrebbe effetti maggiori, come spiega Giancarlo Titolo, responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Fano «In questi degenti, che clinicamente mostrano dei peggioramenti, in particolare nella saturazione, su questi il 70-80% mostra miglioramenti evidenti già nelle prime 24 ore. Insomma possiamo dirci soddisfatti ma ancora continuiamo ad essere cauti fini a che non avremo evidente scientifiche».