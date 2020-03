CIVITANOVA - Messaggi dalle auto della polizia locale di Fabrizio Ciarapica, oggi in comune con la mascherina: evitare di andare in giro se non per lavoro, motivi di salute o fare la spesa. C'è chi segnala persone che vanno al supermercato più volte ma senza avere nulla da comprare

«Io resto a casa non è solo uno slogan, facciamolo tutti, usciamo solo per motivi di lavoro, salute e reale necessità, seguiamo scrupolosamente tutte le indicazioni per il contenimento del Coronavirus, siamo responsabili e insieme ce la faremo».

E’ la voce del sindaco Fabrizio Ciarapica che da questa mattina riecheggia per le vie della città. L’amministrazione ha predisposto un servizio di fonica per invitare le persone a stare a casa dal momento che con la scusa dell’attività fisica o per una passeggiata sono ancora troppe le persone in circolazione. Tanto che in un supermercato della zona sud le commesse stesse hanno denunciato in comune la presenza incontrollata di persone che girano nella struttura commerciale senza reali bisogni legati alla necessità di fare la spesa, più volte al giorno e tutti i giorni. Una condotta che andrebbe scongiurata, accogliendo tutti l’invito a non muoversi se non per esigenze davvero improcrastinabili. E così è stato il sindaco stesso questa mattina a registrare il messaggio rivolto ai cittadini e l’auto della polizia municipale lo sta diffondendo in tutta la città.

