Covid-19, nel Maceratese 16 nuovi casi

Continua la crescita esponenziale dei casi di Coronavirus nel Maceratese: oggi ne sono stati registrati 16 in più, per un totale di 48 contro i 32 di ieri. E’ quanto emerge dal consueto bollettino delle 12 del Gores. In tutta la regione i contagiati sono saliti a 725 (contro i 591 di ieri) su un totale di 2.218 tamponi effettuati: in pratica continua il trend di un tampone positivo ogni tre circa. Nello specifico: 496 contagiati nel Pesarese, 158 nell’Anconetano, 48 nel Maceratese appunto, 16 nel Fermano e 2 nell’Ascolano. Cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: 9 in più di ieri, per un totale di 85, su 422 persone ricoverate in tutte le Marche. E aumentano pure le persone in isolamento domiciliare: ieri erano 2.226, oggi toccata quota 2.642. Di queste 1.223 sono nel Pesarese, 854 nell’Anconetano, 318 nel Maceratese (40 i sintomatici), 174 nel Fermano e 73 nell’Ascolano. Resta invariato invece, rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri il numero di morti: 27.