IL BOLLETTINO del Gores - Rispetto a ieri il numero totale nella regione è salito di 235 casi, 36 in più nella nostra provincia

AGGIORNAMENTO DELLE 12,40 – Bollettino del Gores, nel Maceratese sono 36 i casi in più di Coronavirus rispetto a ieri, per un totale di 94. In tutta la regione i contagiati sono saliti a 1.133 (contro i 899 di ieri) su un totale di 2.946 tamponi effettuati. Nello specifico: 712 contagiati nel Pesarese, 267 nell’Anconetano, 94 nel Maceratese, 36 nel Fermano e 14 nell’Ascolano. Continua ad aumentare il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: 5 in più di ieri, per un totale di 98, su 619 persone ricoverate in tutte le Marche. E aumentano pure le persone in isolamento domiciliare: ieri erano 2.851, oggi si è arrivati a 3.458. Di queste 1.479 sono nel Pesarese, 934 nell’Anconetano, 517 nel Maceratese tra cui 40 sanitari (restano 76 i sintomatici), 322 nel Fermano e 206 nell’Ascolano. Resta invariato rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri il numero di morti: 46.

Continua la crescita dei contagiati dal Coronavirus in Regione. Il Gores regionale nel bollettino delle 9 ha comunicato i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte: il numero dei casi è salito a 1133, più 235 rispetto a ieri. Il totale dei tamponi eseguiti è di 2946. Dieci le persone morte nella giornata di ieri, che erano ricoverate negli ospedali di Marche Nord, Senigallia, Jesi e Camerino, 8 uomini e 2 donne di età compresa tra i 66 e gli 88 anni e tutti residenti in provincia di Pesaro e Urbino, per un totale di 46 (37 uomini e 9 donne). Tutti avevano patologie pregresse e l’età media è di poco inferiore agli 80 anni.

