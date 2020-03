QUARANTENA a casa per i due risultati positivi al Covid-19, disposta la sanificazione di tutti i palazzi dell'ente. Il bollettino Gores: i casi totali salgono a 725 contro i 592 di ieri. Sono 2.218 i tamponi complessivi effettuati

Il Coronavirus entra in Regione: positivi un consigliere della Lega e un dirigente. Disposta la sanificazione di tutte le strutture dell’ente: dalle principali, i palazzi Raffaello, Leopardi e Li Madou, passando per palazzo Rossini sede di Sanità e Protezione civile, fino alle sedi periferiche e ai Centri per l’impiego. Intanto aumentano anche oggi i contagiati in tutta le Marche: più 133 rispetto a ieri. In totale i casi positivi sono arrivati a 725 su 2218, contro i 592 di 24 ore fa. Lo ha comunicato stamattina il Gores, dopo le ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia di Torrette.

La notizia della positività al Covid-19 del consigliere e del dirigente regionale è arrivata ieri e ora entrambi sono in quarantena nelle loro case, ma fino a pochi giorni fa le rispettive attività, politiche ed amministrative, li hanno portati a contatto con diverse persone, dentro e fuori i palazzi della politica regionale. A differenza di quanto era accaduto il 3 marzo, data dell’ultima seduta a palazzo Leopardi, quando in Aula si era diffuso il timore di un caso di contagio ai danni di una consigliera, mandata subito a casa con sintomi di tipo influenzale, questa volta i due casi di contagio sono stati accertati. Intanto sono state annullate tutte le attività dell’assemblea legislativa, compresa la seduta del 10 marzo, rinviata a data da destinarsi e delle commissioni, come stabilito martedì nella seduta dell’Ufficio di presidenza, convocata dal presidente Antonio Mastrovincenzo in videoconferenza: per la prima volta nella storia del Consiglio regionale è stato attivato lo smart working, mentre le commissioni torneranno a riunirsi, ma esclusivamente con la formula della web conference.