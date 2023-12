di Matteo Zallocco

L’area è la stessa dove a inizio 2016 l’amministrazione Carancini aprì il cantiere per le piscine di Fontescodella, mai realizzate. E’ lì che in questi giorni sono iniziati i lavori per una palestra fitness, un campo da padel, un campo da pickleball e un percorso skike. Macerata si tuffa in nuovi sport mentre i lavori per le piscine alle ex Casermette vanno a rilento.

Ma a Fontescodella qualcosa inizia a prendere forma nell’area che era stata individuata dall’allora sindaco Romano Carancini per realizzare il famoso polo natatorio. Un progetto che lui stesso definì come “la priorità delle priorità” e che portò avanti per quasi dieci anni. Un percorso che iniziò con la sua elezione, nel 2010 (quando al palas Fontescodella c’era ancora il grande volley con la Lube) e che si concretizzò in… un buco nell’acqua.

E’ sempre in quell’area che l’amministrazione Parcaroli aveva deciso di far sorgere la pista da sci in sintetico, idea nata dai banchi del Pd, portata avanti per pochi mesi e subito accantonata per una sorta di sommossa popolare. I fondi Pnrr saranno dunque destinati a un centro fitness (ci sarà un bando per la gestione) con palestra, bar, ristorante, campo da padel e da pickleball, mentre l’ex pista da sci è stata trasformata in un sentiero per skike. Quest’ultimo è lo sport più particolare: una “combinazione di skate e bici – si legge nella relazione tecnica che accompagna la delibera della giunta – perché si pratica con un dispositivo costituito da due ruote attaccate a un telaio che va fissato alla scarpa e non richiede alcun tipo di scarponi speciali”.

In generale l’intervento (appalto da poco più di 2 milioni di euro) si svilupperà su una superficie di 900 metri quadri, divisa in due corpi di fabbrica collegati da un’area di ingresso comune. Il centro fitness sarà composto da due ampie sale, oltre a una sala pesistica e a una zona cardio. Accanto prenderà forma il campo da padel, lungo 20 metri e largo 10. Il secondo campo sarà per la pratica del pickleball, uno sport simile al tennis e al ping pong, perché si gioca con pallina perforata e racchetta, ma su un campo di dimensioni ridotte, largo 6,10 metri e lungo 13,41.

Il percorso per lo skike coinvolgerà un’area più estesa. L’intenzione è di mettere a disposizione la palestra anche per le squadre di volley che si allenano al palas. Il progetto è portato avanti dagli assessori Andrea Marchiori (Lavori pubblicati) e Riccardo Sacchi (Sport). A Fontescodella poi sorgerà anche il museo di Tucci (già appaltato) e fortemente voluto dall’assessore Silvano Iommi e una serra didattica. Ancora da definire da parte del Ministero lo spostamento della questura nella stessa aerea.

Intanto il cantiere per il centro sportivo è partito. Gli operai oggi erano al lavoro per le operazioni di movimento terra e tra qualche giorno inizieranno a predisporre le fondazioni. Fine lavori prevista per la seconda metà del 2025.