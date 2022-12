MACERATA - L'assessore illustra l'avanzamento dell'opera nell’area delle ex Casermette e punzecchia la passata amministrazione su una vicenda che si trascina da vent'anni

Avanza il cantiere per la realizzazione del polo natatorio. L’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Marchiori oggi ha postato una bella immagine del cantiere delle piscine nell’area delle ex Casermette. «Oggi si procede con il getto delle vasche e per gennaio si prevede la posa delle pareti – ha scritto Marchiori – In arrivo anche le coperture in legno. Si conclude così un anno storico per Macerata che finalmente vede lavori veri per la costruzione delle piscine».

Aggiunge l’assessore a Cronache Maceratesi: «Un cronoprogramma ben definito che avanza secondo una organizzazione dei lavori perfetta che non ha creato alcun tipo di problemi con il vicino polo scolastico e di questo ringrazio le imprese, la direzione dei lavori e i referenti del nostro Ufficio Tecnico. Inutile sottolineare che stiamo parlando di lavori veri, non quelli fantasma annunciati dalle precedenti amministrazioni».

Il tema delle piscine è senza dubbio uno dei temi che ha segnato la politica cittadina degli ultimi 20 anni. Venti anni, tre sindaci, diversi rettori, tagli del nastro farlocchi sempre alla vigilia di campagne elettorali. Venti anni senza dare una piscina decente a un capoluogo di provincia, ma facendo in compenso pagare ai maceratesi i danni derivati dall’assenza del servizio e dagli errori accumulati. Venti anni di straordinaria burocrazia. E alla fine il progetto che si sta realizzando è di fatto un piano B rispetto a quello originario visto che le piscine dovevano sorgere a Fontescodella: l’opera era stata indicata da Carancini come la priorità delle priorità per poi arrendersi nel finale del secondo mandato e virare su un impianto natatorio più piccolo alle ex Casermette.

(L. Pat.)