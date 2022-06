Paolo Squadroni: «I civitanovesi votano

tappandosi occhi, orecchie e bocca» (Video)

ELEZIONI CIVITANOVA - I commenti a caldo dei candidati civici. Vinicio Morgoni: «Noi abbiamo le idee ben chiare e faremo i nostri ragionamenti di alleanza in caso di ballottaggio»

13 Giugno 2022 - Ore 18:13 - caricamento letture Le dichiarazioni di Paolo Squadroni e Vinicio Morgoni

Paolo Squadroni ce l’ha con i civitanovesi che si sono tappati gli occhi e la bocca, questo il suo primo commento: «Viene da chiedersi se dopo aver parlato di problemi scottanti, di questioni cruciali che riguardano gli ultimi cinque anni di amministrazione di questa città, se i civitanovesi continuano a votare per i colori uscenti, forse c’è qualcosa che non va, forse la gente pensa che abbiamo raccontato storielle o le favole della buona notte, sì che gli argomenti pesanti ce ne sono contro l’amministrazione attuale, però i civitanovesi hanno deciso di votare a prescidenre, tappandosi gli occhi, le orecchie, la bocca, cercando la continuità, piuttosto che pericolosi salti nel nuovo? Meglio l’usato sicuro ma non troppo, d’altra parte quando uno ha la filiera con la Provincia, con la Regione e con il Comune, cosa volete di più? Per il ballottaggio non abbiamo deciso niente, un confronto aperto, niente è scontato».

Vinicio Morgoni si piazza nella posizione di osservatore esterno: «Ho sentito un forte gradimento sia per Fabrizio Ciarapica che per Mirella Paglialunga, vedremo al ballottaggio come vanno le cose, le proposte per rinnovare questa città che vediamo dalla finestra sono tantissime, vedremo chi riuscirà a realizzarle il meglio possibile. Sulla base dei programmi, sulla base di come si pensa di realizzarli, noi abbiamo le idee ben chiare e faremo i nostri ragionamenti di alleanza». Secondo le voci Morgoni potrebbe allearsi con Ciarapica in caso di ballottaggio.

