Affluenza, alle 19 dati in calo ovunque:

a Civitanova ha votato il 35,66%

Tolentino si ferma al 39,5%

I DATI sulla partecipazione dei cittadini alla seconda rilevazione di giornata. Corridonia è al 35,8%, Camerino 45,2% e Valfornace 59,85%. Referendum flop: in provincia è al 17,33%

12 Giugno 2022 - Ore 19:59

In calo ovunque, rispetto a cinque anni fa, l’affluenza al voto. E’ quanto emerge dalla seconda rilevazione delle 19. Cinque i Comuni maceratesi chiamati a scegliere il nuovo sindaco: Camerino, Civitanova, Corridonia, Tolentino, Valfornace.

Venendo ai singoli comuni Camerino alle 19 ha fatto registrare un’affluenza del 45,42%, quasi 15 punti in meno di cinque anni fa quando era stata del 59,98%. A Civitanova ha votato il 35,66%, cinque anni fa l’affluenza a questo punto era stata del 38,24%. Anche Corridonia è rimasta più o meno sugli stessi livelli: 35,8% alle 19 di oggi, 37,61% allo stesso orario del 2017. Così pure a Tolentino dove ha votato il 39,5%, contro il 40% del 2017. Infine Valfornace che sta facendo registrare la maggior affluenza tra i cinque Comuni al voto: 59,85%, numero comunque in calo rispetto al 65,30% di cinque anni fa.

L’affluenza per il referendum in provincia di Macerata alle 19 è solo al 17,33%. Percentuali bassissime in quasi tutti i 55 Comuni. Percentuali più alte nei Comuni che in concomitanza votano anche per scegliere il nuovo sindaco: Civitanova, Tolentino, Corridonia, Camerino e Valfornace. Nei casi di Tolentino e Corridonia l’affluenza per il referendum è stata più alta anche di quella per le Comunali.

Nel dettaglio. A Civitanova per il referendum alle 19 ha votato il 34,6%, per le Comunali il 35,66%. A Tolentino per il referendum ha votato il 42,61%, per le Comunali il 39,5%. A Corridonia per il referendum ha votato il 36,56%, per le Comunali il 35,8%. A Camerino il 43,33% per il referendum e il 45,42% per le Comunali, a Valfornace il 58,53% per il referendum, il 59,85% per le Comunali.

